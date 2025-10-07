Tisza PártUkrajnaDeák Dániel

Rádöbbentek a tiszás szimpatizánsok, hogy Magyar Péter hazudott nekik

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője emlékeztetett, hogy a Tisza vezére azt állította, hogy nem történt semmilyen adatszivárgás, mégis magukra ismertek a kiszivárgott adatbázisban szereplő emberek.

Forrás: Facebook2025. 10. 07. 9:33
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
„A pillanat, amikor a 444-nek nyilatkozva rádöbbennek a tiszás szimpatizánsok, hogy Magyar Péter hazudott nekik.

A Tisza vezére ugyanis azt állította, hogy nem történt semmilyen adatszivárgás, most mégis a kiszivárgott adatbázisban szereplő emberek magukra ismernek”

– írja közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző. Hozzátette: ha Magyar Péter ebben hazudott, akkor vélhetően abban is, hogy az ukránok készítették a Tisza mobilalkalmazását. 

Forrás: Facebook/Tisza Párt

„Az eset annak fényében is aggasztó, hogy a különböző online csalások – amikor például leemelik a pénzt az emberek bankszámláiról – jelentős része Ukrajnából érkezik. 

Így ne lepődjenek meg azok, akik megadták a személyes adataikat a Tiszának, ha ukrajnai eredetű csalások áldozatai lesznek” 

– húzta alá. 


Borítókép: Magyar Péter szimpatizánsai  (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

