Rádöbbentek a tiszás szimpatizánsok, hogy Magyar Péter hazudott nekik

„A pillanat, amikor a 444-nek nyilatkozva rádöbbennek a tiszás szimpatizánsok, hogy Magyar Péter hazudott nekik.

A Tisza vezére ugyanis azt állította, hogy nem történt semmilyen adatszivárgás, most mégis a kiszivárgott adatbázisban szereplő emberek magukra ismernek”

– írja közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző. Hozzátette: ha Magyar Péter ebben hazudott, akkor vélhetően abban is, hogy az ukránok készítették a Tisza mobilalkalmazását.

Forrás: Facebook/Tisza Párt

„Az eset annak fényében is aggasztó, hogy a különböző online csalások – amikor például leemelik a pénzt az emberek bankszámláiról – jelentős része Ukrajnából érkezik.

Így ne lepődjenek meg azok, akik megadták a személyes adataikat a Tiszának, ha ukrajnai eredetű csalások áldozatai lesznek”

– húzta alá.