Nagy István a Tisza adatszivárgásáról: Mindig lebukás a vége + videó

Nagy István elsőként a Tisza applikációjáról arról beszélt a Harcosok órájában. Mint mondta, ez nagy felelőtlenség, és tiszás aktivistaként dühös lenne. –

Az adatok védelme mindenki felelőssége, ez súlyos felelőtlenség, a Tisza pedig mindig tagad, szemrebbenés nélkül. Itt mindig lebukás a vége

– mondta.

Hozzátette, jóhiszemű emberek adják meg az adataikat, és ilyen helyzetbe kerülnek. – Ha normálisan működik egy párt, lesznek következményei – mondta.

Magyar Péter viselkedése aggasztó

Arra, hogy Magyar Péter hétfői fórumán ledobta Orbán Viktor papírmaséját, a miniszter azt mondta,

ha ilyen mentális képességgel bíró ember akar hatalomra szert tenni, az aggasztó, és sosem vezet jóra.

A Tisza az ukrán agrárium mellett áll

Nagy István arra is reagált, hogy Tarr Zoltán egy videón arról beszél, hogy a magyar agrárium helyett az ukránt támogatná a Tisza. A miniszter azt mondta, nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell a magyar gazdákat. – Rendkívül súlyos, hogy azt állítja, a magyar mezőgazdaság rossz állapotban van, ez nem igaz, ezt vissza kell utasítani – hangsúlyozta.

Hozzátette:

felvettek egy propagandaszemüveget, azt állítják, semmi sem jó, ami nem igaz.

– A gazdák a kihívások közepette megtapasztalhatták, hogy számíthatnak a kormányra, így volt ez a korai tavaszi fasznál, az aszálynál, a ragadós száj-és körömfájásnál, a madárinfluenzánál, és sorolhatnánk. Az igazi cselekvő kormány ott volt mindig a gazdák mellett – hangsúlyozta.

Arra, hogy Ukrajna jobban csinálja, azt mondta,

ott semmilyen szabályt nem kell betartani, amit az unió előír.

– A termőföld méretében nyilván nem tudunk versenyezni, de hazánkban jó minőségű terményt állít elő, ráadásul GMO-mentesen, ami Ukrajnában nem így van – sorolta Nagy István.

A miniszter szerint el kell fedni, hogy a pénzt Ukrajnába küldik, az egész konfliktust az országokra hárítja az EU, ezért az agrártámogatásokat is ide keverik, mert az ukrán felzárkóztatásra fordítanak mindent, ezt sínylik meg a gazdák.

A Tisza pedig beállt a néppártba, követi Brüsszelt abban, hogyan lehet minden feltétel nélkül Ukrajnát támogatni.

Kitért arra is már az első uniós források elköltése is bűn volt, mert nem gazdaságélénkítésre fordították a szocialisták a pénzt, így már akkor jött a lengyel krumpli például. – Ezzel szemben a nemzeti kormány a Covid, az aszály alatt a nemzeti társfinanszírozás mértékét 80 százalékra emelte. Ami most megy, az a magyar mezőgazdaság 21. századi fejlődése.

2030-ra a magyar mezőgazdaság az unió élén lesz

– mondta.