Ismert magyar DJ halt meg a hétvégi motorbalesetben

Bagimajor és Kengyel között motorbalesetben életét vesztette egy ismert DJ. A helyszínre érkező mentők az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni az életét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 11:55
Vasárnap halálos motorbaleset történt Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Bagimajor és Kengyel között, egy kereszteződésben egy harminc év körüli motoros életét vesztette – adta hírül a Vaol a Katasztrófavédelem alapján. A hír gyorsan elterjedt: az összetört járművön egy ismert magyar DJ ült, ő a halálos baleset áldozata.

Halálos motorbaleset történt Kengyelnél, DJ SziZo vesztette életét (Forrás: Facebook)

A vármegyei hírportál, a Szoljon a mentőszolgálatra hivatkozva azt írta: a helyszínre érkező mentőegység hiába próbálta újraéleszteni a férfit,

az életét nem sikerült megmenteni.

A baleset híre gyorsan elterjedt a közösségi motoros csoportokban, ahol kiderült, hogy

az áldozat DJ SziZo, egy 38 éves tiszaföldvári családapa volt.

A tragédia megrázta a helyi és a motoros közösséget.

Borítókép: A halálos baleset helyszíne Kengyel-Bagimajor és Kengyel között (Fotó: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság)

               
       
       
       

