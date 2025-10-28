útinformközlekedésközlekedési baleset

Bedugult az M1-es és az M3-as, torlódnak az utak

Torlódás alakult ki a reggeli órákban az M1-es és az M3-as autópályán, valamint a főváros környéki útvonalakon. Helyzetjelentés az utakról kedden reggel.

2025. 10. 28. 7:30
20250817 Balatonvilágos M7-es autópálya Fotó: Bánkúti Sándor (BS) MW Bulvár 20250817- autópálya, M7, siófok, forgalom, nyár, Fotó.Bánkúti Sándor Az őszi szünetben nagyobb torlódásokkal kell számolni
Herceghalom és Biatorbágy között az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 29-es és a 22-es kilométer között – figyelmeztet az Útinform.

Halásztelek, 2021. március 29. Torlódás az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Halászteleknél, ahol egy kisteherautó és egy kamion összeütközött 2021. március 29-én. A kisteherautó sofőrje súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. MTI/Mihádák Zoltán
Torlódnak az utak a reggeli forgalomban – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Folytatódnak az M1-es autópálya bővítési munkálatai. A jelenlegi munkafázisban a Budapest felé vezető oldalon alakítottak ki egy hosszú munkaterületet. A Hegyeshalom felé vezető oldalon továbbra is két sáv biztosított a közlekedésre.

A főváros felé vezető oldalon közlekedőknek rendkívül fontos tudnivaló, hogy akik Tatabánya és Budapest között szeretnének pihenőhelyet, töltőállomást vagy lehajtóágat használni, mindenképpen maradjanak a külső sávban.

Annak, akinek Budapest a végső célja, érdemes az 54-es kilométernél az átterelt sávra felhajtania és a 16-os kilométerig ott autóznia.

 

Hol van reggeli dugó?

Az M3-as autópályán a megszokottnál nagyobb torlódásra kell számítani Gödöllő irányából Budapest felé. A 39-es és a 33-as kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon:

  • az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében,
  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-s csomóponttól,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton Szentendre közelében,
  • az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.

 


Borítókép: illusztráció (Fotó: Bánkúti Sándor)

