Bedugult az M1-es és az M3-as, torlódnak az utak

Herceghalom és Biatorbágy között az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 29-es és a 22-es kilométer között – figyelmeztet az Útinform.

Torlódnak az utak a reggeli forgalomban – képünk illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

Folytatódnak az M1-es autópálya bővítési munkálatai. A jelenlegi munkafázisban a Budapest felé vezető oldalon alakítottak ki egy hosszú munkaterületet. A Hegyeshalom felé vezető oldalon továbbra is két sáv biztosított a közlekedésre.

A főváros felé vezető oldalon közlekedőknek rendkívül fontos tudnivaló, hogy akik Tatabánya és Budapest között szeretnének pihenőhelyet, töltőállomást vagy lehajtóágat használni, mindenképpen maradjanak a külső sávban.

Annak, akinek Budapest a végső célja, érdemes az 54-es kilométernél az átterelt sávra felhajtania és a 16-os kilométerig ott autóznia.

Hol van reggeli dugó?

Az M3-as autópályán a megszokottnál nagyobb torlódásra kell számítani Gödöllő irányából Budapest felé. A 39-es és a 33-as kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon: