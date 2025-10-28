Bedugult az M1-es és az M3-as, torlódnak az utak

Herceghalom és Biatorbágy között az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a terelésben lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a 29-es és a 22-es kilométer között – figyelmeztet az Útinform.
Folytatódnak az M1-es autópálya bővítési munkálatai. A jelenlegi munkafázisban a Budapest felé vezető oldalon alakítottak ki egy hosszú munkaterületet. A Hegyeshalom felé vezető oldalon továbbra is két sáv biztosított a közlekedésre.
A főváros felé vezető oldalon közlekedőknek rendkívül fontos tudnivaló, hogy akik Tatabánya és Budapest között szeretnének pihenőhelyet, töltőállomást vagy lehajtóágat használni, mindenképpen maradjanak a külső sávban.
Annak, akinek Budapest a végső célja, érdemes az 54-es kilométernél az átterelt sávra felhajtania és a 16-os kilométerig ott autóznia.
Hol van reggeli dugó?
Az M3-as autópályán a megszokottnál nagyobb torlódásra kell számítani Gödöllő irányából Budapest felé. A 39-es és a 33-as kilométer között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.
Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon:
- az M2-es autóúton Dunakeszi körzetében,
- az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-s csomóponttól,
- a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
- a 11-es főúton Szentendre közelében,
- az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.