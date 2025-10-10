Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

A kormány élelmiszerutalványai már több mint kétmillió érintetthez eljutottak, itt vannak a pontos számok

A családok és a nyugdíjasok védelmében november 30-ig a kormány meghosszabbította az árrés-csökkentést, illetve önkéntes árkorlátozást harcolt ki egyebek közt a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél – emlékeztetett közösségi oldalán Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta: a nyugdíjasoknak harmincezer forintos élelmiszer-utalványt is küldenek, amit már több mint kétmillióan meg is kaptak, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltottak.

2025. 10. 10. 10:52
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Magyarország kormánya segíti és megbecsüli az időseket” – jelentette ki közösségi oldalán Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a háborús infláció miatt is támogatja a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellép az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen. 

Kiemelte: a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbították az árréscsökkentést, és önkéntes árkorlátozást harcoltak ki egyebek között a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél. 

Hozzáetette: mindezek mellett a nyugdíjasok harmincezer forintos élelmiszer-utalványt is kapnak, amelyet december 31-ig válthatnak be hidegélelmiszer vásárlására. Bejegyzése szerint ezt már több mint kétmillióan meg is kapták, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltották. „A Brüsszel által fogott Tisza Párt bizottsági javaslatra még a 13. havi nyugdíjat is elvenné tőlük!” – zárta bejegyzését a főtanácsadó.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


