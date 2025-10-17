Felbontotta az eljegyzést az augusztus 20-án meggyilkolt, kéthetes csecsemő édesapja a bűncselekménnyel gyanúsított anyával, aki jelenleg is letartóztatásban van – értesült a BorsOnline.
Elképesztő fordulat a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében!
Az édesanya jelenleg is letartóztatásban van.
Bár a férfi jó ideig kiállt az édesanya mellett, most valami megingatta. Azt mondta:
Sajnos nagyon sok jel utal arra, hogy Viktóriának köze lehet az ártatlan kisfiam halálához. Ellene szólnak a bizonyítékok is
– fogalmazott. Beszélt arról is, hogy szerinte nem igazán van olyan, akinek érdekében állhatott elrabolni a gyermeket azért, hogy elvegye az életét. Azt is elárulta, mikor döntött úgy, hogy felbontja a jegyességet.
További Belföld híreink
Viktória a börtönből a néhány héttel ezelőtti születésnapom alkalmából megüzente nekem, hogy szeret. Ez egyáltalán nem töltött el jó érzéssel. Úgy döntöttem, hogy felbontom a jegyességet
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes csecsemő. A rendőrök keresni kezdték, de csak a holttestét találták meg a falu határában.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szombaton inkább kuckózzon be egy bögre forró teával, mutatjuk az időjárást + videó
Amennyiben kimozdul, érdemes lesz rétegesen felöltözni.
Navracsics Tibor: Belaktuk a demokráciát
A helyi képviselők és polgármesterek feladata az, hogy erősítsék az országot mindamellett, vagy annak ellenére, hogy komoly viták zajlanak az országos politikában.
Nincs új a nap alatt: ismét hazudik Magyar Péter
A számok azonban nem hazudnak.
Vitályos Eszter holnap aláírásokat gyűjt, mutatjuk, hol lehet nemet mondani a brüsszeli háborús tervre
Három helyszínen is gyűjtik az aláírásokat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szombaton inkább kuckózzon be egy bögre forró teával, mutatjuk az időjárást + videó
Amennyiben kimozdul, érdemes lesz rétegesen felöltözni.
Navracsics Tibor: Belaktuk a demokráciát
A helyi képviselők és polgármesterek feladata az, hogy erősítsék az országot mindamellett, vagy annak ellenére, hogy komoly viták zajlanak az országos politikában.
Nincs új a nap alatt: ismét hazudik Magyar Péter
A számok azonban nem hazudnak.
Vitályos Eszter holnap aláírásokat gyűjt, mutatjuk, hol lehet nemet mondani a brüsszeli háborús tervre
Három helyszínen is gyűjtik az aláírásokat.