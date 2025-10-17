rendőrségnagydorogicsecsemőgyilkosságbűncselekménybörtön

Elképesztő fordulat a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében!

Az édesanya jelenleg is letartóztatásban van.

2025. 10. 17.
a rendőrség letartóztatta a 25 éves nagydorogi nőt, Viktoriát, akit a gyermeke meggyilkolásával gyanúsítanak Forrás: Police
Felbontotta az eljegyzést az augusztus 20-án meggyilkolt, kéthetes csecsemő édesapja a bűncselekménnyel gyanúsított anyával, aki jelenleg is letartóztatásban van – értesült a BorsOnline

Bár a férfi jó ideig kiállt az édesanya mellett, most valami megingatta. Azt mondta:

Sajnos nagyon sok jel utal arra, hogy Viktóriának köze lehet az ártatlan kisfiam halálához. Ellene szólnak a bizonyítékok is

– fogalmazott. Beszélt arról is, hogy szerinte nem igazán van olyan, akinek érdekében állhatott elrabolni a gyermeket azért, hogy elvegye az életét. Azt is elárulta, mikor döntött úgy, hogy felbontja a jegyességet. 

Viktória a börtönből a néhány héttel ezelőtti születésnapom alkalmából megüzente nekem, hogy szeret. Ez egyáltalán nem töltött el jó érzéssel. Úgy döntöttem, hogy felbontom a jegyességet

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes csecsemő. A rendőrök keresni kezdték, de csak a holttestét találták meg a falu határában. 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
