Elképesztő fordulat a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében!

Bár a férfi jó ideig kiállt az édesanya mellett, most valami megingatta. Azt mondta:

Sajnos nagyon sok jel utal arra, hogy Viktóriának köze lehet az ártatlan kisfiam halálához. Ellene szólnak a bizonyítékok is

– fogalmazott. Beszélt arról is, hogy szerinte nem igazán van olyan, akinek érdekében állhatott elrabolni a gyermeket azért, hogy elvegye az életét. Azt is elárulta, mikor döntött úgy, hogy felbontja a jegyességet.