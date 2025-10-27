Előre magyarázza Magyar Péter a 2026-os vereséget

Alternatív szavazatszámláló csapatot toboroz a Tisza Párt arra hivatkozva, hogy ezzel is megakadályoznák a választási csalás lehetőségét. Az elmúlt hetekben több lakossági fórumon is beszélt erről Magyar Péter. Szeptember 12-én, Pápán egy szimpatizáns felvetésére úgy válaszolt: „Azt fogjuk tenni, hogy minden választókörzetben legalább három megfigyelőnk lesz. Te is tudod, hogy 10 500 körzet van, úgyhogy legalább 31 500 önkéntesre van szükségünk. És örömmel jelentem, talán máshol is mondtam már, hogy alig 72 óra alatt erre a felhívásunkra több mint húszezren jelentkeztek.”

Magyar Péter, úgy űnik, fél a vereségtől

Majd arról beszélt: kiképzik az önkénteseket, hogy mire figyeljenek majd a választások napján a szavazókörökben. „Nagyon fontos, hogy akik a Tisza nevében ott lesznek megfigyelők, azokat fel kell készíteni, hogy milyen szabálytalanságokra kell számítani, milyen visszaélésekre, és hogy mindent dokumentáljanak telefonnal, aláírásokkal, jegyzőkönyvvel, akkor nem lehet hamisítani, hiszen hiába nyúlnak bele az informatikai rendszerbe, utólag nem tudnak szavazatokat megmásítani, ha minden le van fotózva, ha minden rögzítve van” – fejtegette Magyar Péter a fórumon. (A videón 53:44-től 58:12-ig)

„Egy pillanat alatt kiderül, hogy ez kamu”

A választási csalás lehetősége beszédtéma volt a Tisza október 6-i rendezvényén, Bonyhádon is. Ekkor Magyar Péter úgy fogalmazott: „Azt tudom önnek mondani, hogy informatikailag nem lehet belenyúlni a rendszerbe, vagyis bele lehet, nyilván mindenbe bele lehet nyúlni, de nem érdemes. De nem érdemes, mivel minden választókörzetben ott lesznek a megfigyelőink, nem egy, hanem kettő vagy éppen három. Mindent rögzíteni fognak, azért a mai világban mindent lehet rögzíteni, mindent alá fognak írni, és lesz egy párhuzamos szavazatszámlálás. Nincs az a jó isten, nincs az a putyini informatika, amellyel ezt lehet győzni, mert ők kiállíthatnának egy másik eredményt, de egy pillanat alatt kiderül az ellenőrzésnél, hogy az kamu volt.”