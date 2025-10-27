Magyar PéterszavazatpártelnökTisza

Előre magyarázza Magyar Péter a 2026-os vereséget

Gőzerővel toborozza a Tisza Párt a jövő áprilisi választások alternatív szavazatszámlálóit, akiket kiképeznek a különböző visszaélések és szabálytalanságok felfedésére. A Fidesz szerint azonban Magyar Péter nem a csalástól, hanem a választási vereségtől fél, és már előre magyarázkodik. A pártelnök maga állította több fórumon is, hogy nem lehet csalni és a korábbi választásokon sem történt ilyen.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 15:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alternatív szavazatszámláló csapatot toboroz a Tisza Párt arra hivatkozva, hogy ezzel is megakadályoznák a választási csalás lehetőségét. Az elmúlt hetekben több lakossági fórumon is beszélt erről Magyar Péter. Szeptember 12-én, Pápán egy szimpatizáns felvetésére úgy válaszolt: „Azt fogjuk tenni, hogy minden választókörzetben legalább három megfigyelőnk lesz. Te is tudod, hogy 10 500 körzet van, úgyhogy legalább 31 500 önkéntesre van szükségünk. És örömmel jelentem, talán máshol is mondtam már, hogy alig 72 óra alatt erre a felhívásunkra több mint húszezren jelentkeztek.” 

Magyar Péter, úgy űnik, fél a vereségtől 

Majd arról beszélt: kiképzik az önkénteseket, hogy mire figyeljenek majd a választások napján a szavazókörökben. „Nagyon fontos, hogy akik a Tisza nevében ott lesznek megfigyelők, azokat fel kell készíteni, hogy milyen szabálytalanságokra kell számítani, milyen visszaélésekre, és hogy mindent dokumentáljanak telefonnal, aláírásokkal, jegyzőkönyvvel, akkor nem lehet hamisítani, hiszen hiába nyúlnak bele az informatikai rendszerbe, utólag nem tudnak szavazatokat megmásítani, ha minden le van fotózva, ha minden rögzítve van” – fejtegette Magyar Péter a fórumon. (A videón 53:44-től 58:12-ig)

„Egy pillanat alatt kiderül, hogy ez kamu”

A választási csalás lehetősége beszédtéma volt a Tisza október 6-i rendezvényén, Bonyhádon is. Ekkor Magyar Péter úgy fogalmazott: „Azt tudom önnek mondani, hogy informatikailag nem lehet belenyúlni a rendszerbe, vagyis bele lehet, nyilván mindenbe bele lehet nyúlni, de nem érdemes. De nem érdemes, mivel minden választókörzetben ott lesznek a megfigyelőink, nem egy, hanem kettő vagy éppen három. Mindent rögzíteni fognak, azért a mai világban mindent lehet rögzíteni, mindent alá fognak írni, és lesz egy párhuzamos szavazatszámlálás. Nincs az a jó isten, nincs az a putyini informatika, amellyel ezt lehet győzni, mert ők kiállíthatnának egy másik eredményt, de egy pillanat alatt kiderül az ellenőrzésnél, hogy az kamu volt.”

Érdekes, hogy a pártelnök maga is cáfolja az informatikai csalás lehetőségét, hiszen arról beszélt, hogy korábban sem történt ilyen. – Én, higgye el, ott voltam 2022-ben és nem tapasztaltam ilyet, hogy bármi megbicsaklás, akkor is volt egy párhuzamos szavazatszámlálás a Fidesznél és ugyanezek az eredmények jöttek ki – hangsúlyozta Magyar (A videón 1:20:54-től 1:27:45-ig).

 

Minden választókörzetben ott lesznek

Október 10-én Baján szintén megerősítette a Tisza Párt elnöke, hogy készülnek az alternatív szavazatszámlálásra. – Minden választókörzetben ott leszünk, párhuzamos szavazatszámlálás lesz. Mindent ellenőrizni fogunk. Már több mint húszezren jelentkeztek 72 óra alatt szavazatszámlálónak – mondta több mint két héttel ezelőtt. (A videón 1:19:55-től 1:22:20-ig)

Fidesz: A vereségtől fél Magyar

Felvetődik a kérdés, hogy miért beszél ennyit Magyar Péter a választási csalás elleni készülődésről, ha egyébként szerinte is lehetetlen érdemben manipulálni az eredményt. A Fidesz szerint ennek oka, hogy a Tisza Párt valójában a vereségtől fél. 

A kormányzó párt az RTL Klub megkeresésére úgy reagált: Magyar Péter nem a csalástól, hanem a választási vereségtől fél és előre magyarázza a bukást. Felhívták a figyelmet: maga a pártelnök mondta el korábban, hogy nem lehet csalni.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu