segítségrendőrségBázelbenKovács Anna Debóralányeltűnt

Hol vagy, Debóra? Hónapok óta keresik a Svájcban eltűnt tinilányt

A 15 éves Kovács Debóra Anikót Bázelben látták utoljára, azóta nem hallottak róla. A kétségbeesett édesanya közösségi segítséget kért.

Forrás: Borsonline2025. 10. 05. 21:40
Az édesanya kétségbeesetten keresi gyermekét (illusztráció) Forrás: Shutterstock
Utoljára Bázelben látták a fiatal lányt, aki július 26-án tűnt el Svájcból, az édesanyja kétségbeesetten keresi gyermekét – számolt be a szívszorító esetről a Borsonline. 

Debórának még nyáron veszett nyoma Fotó: Borsonline/Facebook

Debórát utoljára a Gundeldingenstrasse környékén látták beszélgetni, egy idősebb férfival. 

Ennyit tudunk, ennyit mondott a rendőrség

– mesélte a portálnak Kovács Anna, Debóra édesanyja. Beszámolójából kiderült, hogy 2016-ban költöztek ki, Debóra akkor hatéves volt. A nő elmondta, hogy lánya eltűnésének nem volt előjele, nem tűnt úgy, hogy el akarna menni vagy szökni. Amikor nem jött haza, azonnal bejelentették a rendőrségen. 

Kovács Debóra Anikó  hosszú fekete ruhában és fehér sportcipőben volt. 

Az édesanya az eltűnését azonnal bejelentette az ottani rendőrségen. Azóta nem hallott felőle senki és nem is látta senki. Az édesanya végső elkeseredésében a lakosság segítségét kéri, hogy megtalálja a lányát

Borítókép: Az édesanya kétségbeesetten keresi az eltűnt lányát (illusztráció/Shutterstock)


