Ennyit érnek a Tisza Pártnak a magyar gyermekek + videó

– A pedagógusnap alkalmából különösen fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén iskolákat, osztályokat vonna össze, iskolákat zárna be – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke egy videót is bemutatott, amelyen Magyar Péter embere ezekről a tervekről beszél. Bár már kezdjük megszokni Tarr Zoltán eszeveszett ötleteit, most ismét elmondta, mi is történne, ha a Tisza kormányra kerülne – tette hozzá a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter embere egy belső fórumon szólta el magát arról, hogy szerinte hogyan lehetne „megcsinálni” a magyar oktatási rendszert – emlékeztetett Szentkirályi. Majd hangsúlyozta:

mi ezt már ismerjük: iskolabezárások, leépítések, racionalizálások.

– Korábbi gyakorlatok új köntösben, ez a baloldal. Ma is azon gondolkodnak, miként lehetne még több intézményre lakatot tenni, ezzel megcsonkítva több százezer magyar diák lehetőségeit – jelezte a frakcióvezető.

Nem elég, hogy több kistelepülésen megszüntetné az alsó tagozatokat, sok helyen még a felsőbb osztályokat is bezáratná a Tisza. Így a hoppon maradt fiatalok ingázásra kényszerülnének, elszakadnának otthonuktól – ismertette Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt terveit. Majd rámutatott:

Magyar Péterék minden szülő vállára is nagy terhet rónának: megnövekvő utazási költségek, veszteglés a dugóban, késő este hazaérkezés.

Tarr Zoltán mindezt pedig mindent erkölcsi tényezőt félretéve a pénzzel indokolja.

– Elintézi egyszerűen csak annyival, hogy ezeket „nem kell fenntartani”. Hát persze: a Tisza Pátnak ennyit érnek gyermekeink – tette hozzá Szentkirályi.