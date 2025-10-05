Rendkívüli

Tanúvallomást tehet egyáltalán az álhírbotrány félőrült prédikátora?

Ennyit érnek a Tisza Pártnak a magyar gyermekek + videó

Az iskolák összevonásával és bezárásával a diákoknak és a szülőknek is rosszabb lenne: megnövekvő utazási költségek, veszteglés a dugóban, késő esti hazaérkezés.

2025. 10. 05. 11:44
– A pedagógusnap alkalmából különösen fontos, hogy beszéljünk arról, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén iskolákat, osztályokat vonna össze, iskolákat zárna be – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke egy videót is bemutatott, amelyen Magyar Péter embere ezekről a tervekről beszél. Bár már kezdjük megszokni Tarr Zoltán eszeveszett ötleteit, most ismét elmondta, mi is történne, ha a Tisza kormányra kerülne – tette hozzá a budapesti Fidesz frakcióvezetője.

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter embere egy belső fórumon szólta el magát arról, hogy szerinte hogyan lehetne „megcsinálni” a magyar oktatási rendszert – emlékeztetett Szentkirályi. Majd hangsúlyozta: 

mi ezt már ismerjük: iskolabezárások, leépítések, racionalizálások. 

– Korábbi gyakorlatok új köntösben, ez a baloldal. Ma is azon gondolkodnak, miként lehetne még több intézményre lakatot tenni, ezzel megcsonkítva több százezer magyar diák lehetőségeit – jelezte a frakcióvezető. 

Nem elég, hogy több kistelepülésen megszüntetné az alsó tagozatokat, sok helyen még a felsőbb osztályokat is bezáratná a Tisza. Így a hoppon maradt fiatalok ingázásra kényszerülnének, elszakadnának otthonuktól – ismertette Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt terveit. Majd rámutatott:

Magyar Péterék minden szülő vállára is nagy terhet rónának: megnövekvő utazási költségek, veszteglés a dugóban, késő este hazaérkezés.

Tarr Zoltán mindezt pedig mindent erkölcsi tényezőt félretéve a pénzzel indokolja. 

– Elintézi egyszerűen csak annyival, hogy ezeket „nem kell fenntartani”. Hát persze: a Tisza Pátnak ennyit érnek gyermekeink – tette hozzá Szentkirályi.


Borítókép: Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

