Felfüggesztenék a fővárosi közösségi költségvetést

– A közösségi költségvetés folyamatában a legnagyobb problémát az átláthatóság hiánya okozza – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz–KDNP képviselője. Szerinte a szavazás módja nem garantálja azt, hogy Budapestről csak a budapestiek döntsenek, és csak egyszer szavazhassanak. Az ötletbörze jelenlegi gyakorlata megengedi, hogy az ország minden pontjáról érkezhessen szavazat. Így a projektekről akár miskolci vagy szegedi lakosok dönthetnek, miközben a helyben élő budapestiek véleménye nem érvényesül. Például
a II. János Pál pápa térre tett közvécé ellen tiltakozó környékbelieket senki sem vette figyelembe, a projektet megvalósították.
A közvécével egyébként folyamatosan probléma van, az üzembe helyezés is éveket vett igénybe. Az ilyen anomáliák miatt is a Fidesz–KDNP képviselőcsoportja mindenképpen változtatást eszközölne. Ezek a projektek rendkívül költségesek, a főváros rossz anyagi helyzete pedig azt igényelné, hogy létfontosságú dolgokra fordítsák ezeket a forrásokat.
– Jelen pillanatban ezek a feltételek egyáltalán nem biztosíthatóak, és a városvezetés jelenleg elzárkózik attól, hogy valós intézkedéseket hozzon ezekben a kérdésekben – hangsúlyozta a fővárosi képviselő. Hétfőn, a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság felülvizsgálja a fővárosi közösségi költségvetést Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése nyomán. A frakciók kialakították álláspontjaikat, a véleményeket hétfőn délután tárgyalják meg. Szepesfalvy Anna szerint a főpolgármester javaslatával többen nem értenek egyet, biztos lesz korrekció az ötletbörze jövőjében.
A Fidesz–KDNP frakció szerint alapvető probléma az átláthatóság hiánya, ám további továbbiakat is megfogalmaztak a közösségi költségvetés jelenlegi formájával kapcsolatban.
A kormánypárti képviselő elárulta, hogy magával a közösségi ötleteléssel nincs bajuk, ugyanis ez alapvetően egy demokráciaprojekt, helye van egy város vagy a kerületek életében, de átláthatóbb és költséghatékonyabb formában.