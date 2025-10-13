közösségi költségvetésfővárosSzepesfalvy Anna

Felfüggesztenék a fővárosi közösségi költségvetést

Átláthatatlan a működés, lassan megvalósulók, túlárazottak a projektek és sokszor csak Budapest belső kerületeire koncentrál a fővárosi közösségi költségvetés. Ennek most véget vetnének, hétfő délután a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság ülésén terítékre kerül a fővárosi közösségi költségvetés jövője. A Fidesz–KDNP frakció az ötletbörze felfüggesztését kezdeményezi addig, amíg Budapest pénzügyi problémával küszködik és az átláthatósági hiányosságokon nem változtat a baloldali városvezetés. Szepesfalvy Anna fővárosi képviselő lapunknak elmondta: a közösségi költségvetés alapvetően egy demokráciaprogram, ám a jelenlegi formájában részükről nem tartják támogathatónak a továbbiakban addig, amíg nem teljesülnek a kívánt feltételek.

Nagy Orsolya
2025. 10. 13. 4:52
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A közösségi költségvetés folyamatában a legnagyobb problémát az átláthatóság hiánya okozza – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz–KDNP képviselője. Szerinte a szavazás módja nem garantálja azt, hogy Budapestről csak a budapestiek döntsenek, és csak egyszer szavazhassanak. Az ötletbörze jelenlegi gyakorlata megengedi, hogy az ország minden pontjáról érkezhessen szavazat. Így a projektekről akár miskolci vagy szegedi lakosok dönthetnek, miközben a helyben élő budapestiek véleménye nem érvényesül. Például 

a II. János Pál pápa térre tett közvécé ellen tiltakozó környékbelieket senki sem vette figyelembe, a projektet megvalósították. 

A közvécével egyébként folyamatosan probléma van, az üzembe helyezés is éveket vett igénybe. Az ilyen anomáliák miatt is a Fidesz–KDNP képviselőcsoportja mindenképpen változtatást eszközölne. Ezek a projektek rendkívül költségesek, a főváros rossz anyagi helyzete pedig azt igényelné, hogy létfontosságú dolgokra fordítsák ezeket a forrásokat.

Budapest, 2025. február 26. Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP képviselője (b) felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án. Mellette Böröcz László, a Fidesz-KDNP képviselője, az I. kerület polgármestere (j). MTI/Purger Tamás
Szepesfalvy Anna Fotó: Purger Tamás / MTI 

– Jelen pillanatban ezek a feltételek egyáltalán nem biztosíthatóak, és a városvezetés jelenleg elzárkózik attól, hogy valós intézkedéseket hozzon ezekben a kérdésekben – hangsúlyozta a fővárosi képviselő. Hétfőn, a klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottság felülvizsgálja a fővárosi közösségi költségvetést Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése nyomán. A frakciók kialakították álláspontjaikat, a véleményeket hétfőn délután tárgyalják meg. Szepesfalvy Anna szerint a főpolgármester javaslatával többen nem értenek egyet, biztos lesz korrekció az ötletbörze jövőjében. 

A Fidesz–KDNP frakció szerint alapvető probléma az átláthatóság hiánya, ám további továbbiakat is megfogalmaztak a közösségi költségvetés jelenlegi formájával kapcsolatban. 

A kormánypárti képviselő elárulta, hogy magával a közösségi ötleteléssel nincs bajuk, ugyanis ez alapvetően egy demokráciaprojekt, helye van egy város vagy a kerületek életében, de átláthatóbb és költséghatékonyabb formában.

– Amikor csődben van a főváros, akkor szerintem rettenetesen rosszul hangzik az, hogy 15 millió forintért építenek egy homokóraszerű képződményt a Blaha Lujza térre – hangsúlyozta a fővárosi képviselő. A Fidesz–KDNP véleménye az, hogy

 a baloldali városvezetés rosszul méri fel, hogy mi lenne a prioritás, többek között ezért került ilyen rossz anyagi helyzetbe a főváros. 

Véleményük szerint ameddig kigyulladnak a buszok, addig nem biztos, hogy a közösségi költségvetés a legmegfelelőbb helye az évi egymilliárd forintnak.

– Hétfőn a bizottság tárgyalja a főpolgármester javaslatához érkezett módosításokat. A mi kérésünk az volt: ha mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy fennmaradjon a közösségi költségvetés, akkor találjunk arra módszertant, hogy hogyan lehet a külvárosokat jobban bevonni ebbe a folyamatba. Ha megnézzük az eddigi költéseket, akkor látszik, hogy gyakorlatilag a belvárosra koncentrálódnak a források, ezt mi károsnak tartjuk – mondta a fideszes képviselő, aki kitért arra, hogy 

javaslatuk szerint ameddig az alapproblémát, az átláthatóság kérdését nem hajlandók orvosolni, addig ne írjanak ki újabb ötletbörzét.

– Problémának látjuk azt, hogy nagyon lassan valósulnak meg a projektek, sokszor irreálisan túlárazottak is. Közben csődben van a főváros, ezért nagyon át kell azt gondolni, hogy ebben a formában támogatható-e. Azt fogjuk javasolni, hogy függesszük fel, és ebben a formájában ne is indítsuk újra – húzta alá Szepesfalvy Anna. A képviselő a jövőről úgy fogalmazott: felmenő rendszerben kellene felfüggeszteni a közösségi költségvetést, így az ebben az évben megszavazott projektekre még biztosítanák az egymilliárd forintot, de jövőre már nem írnának ki újabb ötletpályázatot.

Mint arról a Magyar Nemzet többször beszámolt, a közösségi költségvetés egymilliárdos keretösszegének nagyobb részét olyan projektek teszik ki, amelyek városüzemeltetési alapfeladatra irányulnak, nem pedig hangulatjavító intézkedésre. Ilyenek a gyalogátkelőhelyek létesítése, fásítás, utcabútorok karbantartása, kerékpársávok létesítése. Megjegyzendő: 

többnyire olyan ötletek mennek át a főváros rostáján, amelyek beleillenek a főpolgármester elképzelésébe, sőt van olyan, hogy korábbi választási ígéretének a megvalósítására szerez így pénzt Karácsony Gergely.

 Továbbá az is problémát jelent, hogy baráti civilek rendre megjelennek a nyertesek között, ezért százmilliók folytak ki a civil egyesületek ötleteire. A pénteki eredményhirdetésen kiderült, hogy idén is 30 millió forintot ad a főváros arra, hogy a fővárossal jó kapcsolatot ápoló civilek használatba vehessék az aluljárók üres üzlethelyiségeit. A közösségi költségvetés több szabálymódosításon ment keresztül, tavaly már engedélyezték a 14-18 évesek szavazását is. Igaz, ezt törvényesen csak szülői beleegyezéssel lehetne megtenni. A fiatalkorúak bevetésével is mindössze 16 ezren szavaztak az ötletbörzén.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Kurucz Árpád)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekeurópai parlament

Mentelmi botrány: vörös segély Magyar Péternek

Pindroch Tamás avatarja

A szélsőbal, a szocialisták és a néppárt háttéralkuja következtében nem kell bíróság elé állnia sem Salisnak, sem a Tisza-vezérnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.