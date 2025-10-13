Felfüggesztenék a fővárosi közösségi költségvetést

– Amikor csődben van a főváros, akkor szerintem rettenetesen rosszul hangzik az, hogy 15 millió forintért építenek egy homokóraszerű képződményt a Blaha Lujza térre – hangsúlyozta a fővárosi képviselő. A Fidesz–KDNP véleménye az, hogy

a baloldali városvezetés rosszul méri fel, hogy mi lenne a prioritás, többek között ezért került ilyen rossz anyagi helyzetbe a főváros.

Véleményük szerint ameddig kigyulladnak a buszok, addig nem biztos, hogy a közösségi költségvetés a legmegfelelőbb helye az évi egymilliárd forintnak.

– Hétfőn a bizottság tárgyalja a főpolgármester javaslatához érkezett módosításokat. A mi kérésünk az volt: ha mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy fennmaradjon a közösségi költségvetés, akkor találjunk arra módszertant, hogy hogyan lehet a külvárosokat jobban bevonni ebbe a folyamatba. Ha megnézzük az eddigi költéseket, akkor látszik, hogy gyakorlatilag a belvárosra koncentrálódnak a források, ezt mi károsnak tartjuk – mondta a fideszes képviselő, aki kitért arra, hogy

javaslatuk szerint ameddig az alapproblémát, az átláthatóság kérdését nem hajlandók orvosolni, addig ne írjanak ki újabb ötletbörzét.

– Problémának látjuk azt, hogy nagyon lassan valósulnak meg a projektek, sokszor irreálisan túlárazottak is. Közben csődben van a főváros, ezért nagyon át kell azt gondolni, hogy ebben a formában támogatható-e. Azt fogjuk javasolni, hogy függesszük fel, és ebben a formájában ne is indítsuk újra – húzta alá Szepesfalvy Anna. A képviselő a jövőről úgy fogalmazott: felmenő rendszerben kellene felfüggeszteni a közösségi költségvetést, így az ebben az évben megszavazott projektekre még biztosítanák az egymilliárd forintot, de jövőre már nem írnának ki újabb ötletpályázatot.

Mint arról a Magyar Nemzet többször beszámolt, a közösségi költségvetés egymilliárdos keretösszegének nagyobb részét olyan projektek teszik ki, amelyek városüzemeltetési alapfeladatra irányulnak, nem pedig hangulatjavító intézkedésre. Ilyenek a gyalogátkelőhelyek létesítése, fásítás, utcabútorok karbantartása, kerékpársávok létesítése. Megjegyzendő:

többnyire olyan ötletek mennek át a főváros rostáján, amelyek beleillenek a főpolgármester elképzelésébe, sőt van olyan, hogy korábbi választási ígéretének a megvalósítására szerez így pénzt Karácsony Gergely.

Továbbá az is problémát jelent, hogy baráti civilek rendre megjelennek a nyertesek között, ezért százmilliók folytak ki a civil egyesületek ötleteire. A pénteki eredményhirdetésen kiderült, hogy idén is 30 millió forintot ad a főváros arra, hogy a fővárossal jó kapcsolatot ápoló civilek használatba vehessék az aluljárók üres üzlethelyiségeit. A közösségi költségvetés több szabálymódosításon ment keresztül, tavaly már engedélyezték a 14-18 évesek szavazását is. Igaz, ezt törvényesen csak szülői beleegyezéssel lehetne megtenni. A fiatalkorúak bevetésével is mindössze 16 ezren szavaztak az ötletbörzén.

