Bejelentés érkezett a rendőrségre, amely szerint egy fiatal fiú vonat elé akar ugrani – adta hírül a rendőrségi portál.
Fiatal fiú akart a vonat elé ugrani Borsodban, kevésen múlott az élete
Szóltak a MÁV-nak is az esetről.
Ezért a rendőrök azonnal elindultak Tiszalúc vasútállomásra, mire odaértek, már nem volt ott a fiú. A Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének munkatársai felvették a kapcsolatot a hozzátartozókkal, akik megadták a fiatal telefonszámát is.
A kétségbeesett fiút sikerült folyamatosan szóval tartani, próbálták meggyőzni arról, hogy van segítség és megoldás. Közben a járőrök a feltételezett tartózkodási helyére, a Taktaharkány és Tiszalúc közötti vasúti pályaszakaszra indultak, miközben a rendőrség értesítette a vasúttársaságot is, hogy a vonatok ezen a szakaszon lassítva közlekedjenek.
Néhány perccel később újabb információ érkezett, amely szerint a fiatal előjött Tiszalúcon egy bokros területről, és felszállt egy vonatra. A járőrök a szerelvény megállásakor, Taktaharkány állomáson biztonságban megtalálták a fiút.
Értesítették a hozzátartozókat, a mentők pedig kórházba szállították a fiatalembert további kivizsgálás céljából.
Ha segítségre van szüksége, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a +36-80/20-55-20-as számon!
Orbán Viktor: Aki ennyi szállal kötődik Ukrajnához, attól kár elvárni, hogy megvédi Magyarországot + videó
Magyar Péterék adatszivárgási botránya újabb ukrán kapcsolatra világított rá.
Visszafoglalás – Milyen a modern nacionalizmus? + videó
A nemzet egy társadalmi fogalom, míg a nacionalizmus a politikához kötődő irányzat vagy mozgalom. A kérdés az, hogy a nacionalizmus mennyire modern?
Orbán Viktor: Tisztelet a hősöknek
Az aradi vértanúkra emlékezett a miniszterelnök.
Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel
Az adatok abból a telefonos alkalmazásból szivárogtak ki, amelyet ukránok fejleszthettek Magyar Péterék kampányához.
