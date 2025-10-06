Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

rendőrségBorsodbanvasútállomás

Fiatal fiú akart a vonat elé ugrani Borsodban, kevésen múlott az élete

Szóltak a MÁV-nak is az esetről.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 06. 15:16
illusztráció Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Bejelentés érkezett a rendőrségre, amely szerint egy fiatal fiú vonat elé akar ugrani – adta hírül a rendőrségi portál.

Ezért a rendőrök azonnal elindultak Tiszalúc vasútállomásra, mire odaértek, már nem volt ott a fiú. A Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének munkatársai felvették a kapcsolatot a hozzátartozókkal, akik megadták a fiatal telefonszámát is.

A kétségbeesett fiút sikerült folyamatosan szóval tartani, próbálták meggyőzni arról, hogy van segítség és megoldás. Közben a járőrök a feltételezett tartózkodási helyére, a Taktaharkány és Tiszalúc közötti vasúti pályaszakaszra indultak, miközben a rendőrség értesítette a vasúttársaságot is, hogy a vonatok ezen a szakaszon lassítva közlekedjenek.

Néhány perccel később újabb információ érkezett, amely szerint a fiatal előjött Tiszalúcon egy bokros területről, és felszállt egy vonatra. A járőrök a szerelvény megállásakor, Taktaharkány állomáson biztonságban megtalálták a fiút.

Értesítették a hozzátartozókat, a mentők pedig kórházba szállították a fiatalembert további kivizsgálás céljából.

Ha segítségre van szüksége, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a +36-80/20-55-20-as számon!

 

