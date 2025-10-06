Fiatal fiú akart a vonat elé ugrani Borsodban, kevésen múlott az élete

Ezért a rendőrök azonnal elindultak Tiszalúc vasútállomásra, mire odaértek, már nem volt ott a fiú. A Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének munkatársai felvették a kapcsolatot a hozzátartozókkal, akik megadták a fiatal telefonszámát is.

A kétségbeesett fiút sikerült folyamatosan szóval tartani, próbálták meggyőzni arról, hogy van segítség és megoldás. Közben a járőrök a feltételezett tartózkodási helyére, a Taktaharkány és Tiszalúc közötti vasúti pályaszakaszra indultak, miközben a rendőrség értesítette a vasúttársaságot is, hogy a vonatok ezen a szakaszon lassítva közlekedjenek.