  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Fogolycserét ajánlott pénzért egy álrendőr, milliókat zsebelt be a kétségbeesett édesanyától
csalási ügyrendőrségrendőrségi akció

Fogolycserét ajánlott pénzért egy álrendőr, milliókat zsebelt be a kétségbeesett édesanyától

Egy édesanya lányát külföldön, munkavégzés közben a helyi hatóságok letartóztatták. Az anya ismerősének új párja rendvédelmi dolgozónak adta ki magát, aki azzal hitegette a családot: milliókért fogolycserét tud elintézni.

Magyar Nemzet
Forrás: police.hu2025. 10. 12. 9:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendőrségi portál beszámolója szerint egy nő 2025 augusztusában megismerkedett egy férfival, aki magát egy rendvédelmi szervnél dolgozó, vezető beosztású személynek adta ki. Rövid időn belül az asszony bizalmába férkőzött, aki megosztotta vele barátnője problémáját: 

annak lányát külföldön, munkavégzés közben a helyi hatóságok letartóztatták, és a család mindent megtett volna azért, hogy kiszabadítsák.

A férfi felajánlotta, hogy befolyásos kapcsolatai révén, 28 millió forintért el tud intézni egy fogolycserét, amellyel a lányt hazahozhatják – írja a Police.hu.

A nő ezután bemutatta őt a kétségbeesett édesanyának és élettársának, akikkel együtt bízott az ígéretekben.

Több részletben összesen 17 és fél millió forintot adtak át neki, azzal a meggyőződéssel, hogy a pénz a szabadulás intézéséhez szükséges. A sértetteknek azonban gyanússá vált, hogy az ügy nem halad, miközben a hitegető újabb és újabb összegeket kért, és kitérő válaszokat adott. 2025. október 7-én bejelentést tettek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozó főosztálya pedig nyomozást rendelt el az ügyben.

A nyomozók B. Gábort október 8-án elfogták, majd a lakásán tartott kutatás során lefoglalták mobiltelefonját, valamint közel hárommillió forintot. 

Az 53 éves férfit egy rendbeli, jelentős kárt okozó csalás, valamint két rendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett, elmondása szerint a pénz nagy részét elköltötte.

 Őrizetbe vételét követően a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A csalók gyakran élnek vissza mások bizalmával, és hivatalos személynek adják ki magukat. A pénzért ígért hivatali közbenjárás vagy kapcsolati segítség jó eséllyel csalás.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu