Fogolycserét ajánlott pénzért egy álrendőr, milliókat zsebelt be a kétségbeesett édesanyától

A rendőrségi portál beszámolója szerint egy nő 2025 augusztusában megismerkedett egy férfival, aki magát egy rendvédelmi szervnél dolgozó, vezető beosztású személynek adta ki. Rövid időn belül az asszony bizalmába férkőzött, aki megosztotta vele barátnője problémáját:

annak lányát külföldön, munkavégzés közben a helyi hatóságok letartóztatták, és a család mindent megtett volna azért, hogy kiszabadítsák.

A férfi felajánlotta, hogy befolyásos kapcsolatai révén, 28 millió forintért el tud intézni egy fogolycserét, amellyel a lányt hazahozhatják – írja a Police.hu.

A nő ezután bemutatta őt a kétségbeesett édesanyának és élettársának, akikkel együtt bízott az ígéretekben.

Több részletben összesen 17 és fél millió forintot adtak át neki, azzal a meggyőződéssel, hogy a pénz a szabadulás intézéséhez szükséges. A sértetteknek azonban gyanússá vált, hogy az ügy nem halad, miközben a hitegető újabb és újabb összegeket kért, és kitérő válaszokat adott. 2025. október 7-én bejelentést tettek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozó főosztálya pedig nyomozást rendelt el az ügyben.

A nyomozók B. Gábort október 8-án elfogták, majd a lakásán tartott kutatás során lefoglalták mobiltelefonját, valamint közel hárommillió forintot.

Az 53 éves férfit egy rendbeli, jelentős kárt okozó csalás, valamint két rendbeli, nagyobb kárt okozó csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett, elmondása szerint a pénz nagy részét elköltötte.

Őrizetbe vételét követően a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A csalók gyakran élnek vissza mások bizalmával, és hivatalos személynek adják ki magukat. A pénzért ígért hivatali közbenjárás vagy kapcsolati segítség jó eséllyel csalás.