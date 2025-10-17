Megáll az élet a főváros felé: dugók az M1-esen és az M3-ason is

Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Nagyegyháza és az M0-s csomópont között, a 44-es és a 17-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.

Autópálya, dugó illusztráció Fotó: Kallus György / MW

Az M3-as autópályán szintén sokan haladnak a főváros felé, a Gödöllő és Bag közötti szakaszon, a 39-es és a 28-as kilométer között alakult ki lassulás – derül ki az Útinform tájékoztatásából.

Budapest felé vezető több úton is nehézkes a haladás:

az M3-as bevezetőjén az M0-s csomóponttól, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, valamint az 51-es és az 510-es főutakon Dunaharaszti közelében is torlódásokra figyelmeztetnek.

Az Útinform arról is beszámolt, hogy az M5-ös autópályán, a 76-os és a 71-es km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán naponta, éjszakai munkavégzés lesz 18.00 órától másnap reggel 6.00 óráig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát is!.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Mirkó István)