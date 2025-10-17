Rendkívüli

Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok

forgalomdugókautópályafőváros

Megáll az élet a főváros felé: dugók az M1-esen és az M3-ason is

Reggelre ismét bedugultak a fővárosba vezető utak. Az M1-es és az M3-as autópályán, valamint több főúton is torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: Útinform2025. 10. 17. 7:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Nagyegyháza és az M0-s csomópont között, a 44-es és a 17-es kilométer között szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.

20250623 Kápolnásnyék Autópálya, dugó illusztráció Fotó: Kallus György LUS MW
Autópálya, dugó illusztráció Fotó: Kallus György / MW

Az M3-as autópályán szintén sokan haladnak a főváros felé, a Gödöllő és Bag közötti szakaszon, a 39-es és a 28-as kilométer között alakult ki lassulás – derül ki az Útinform tájékoztatásából.

Budapest felé vezető több úton is nehézkes a haladás: 

az M3-as bevezetőjén az M0-s csomóponttól, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, valamint az 51-es és az 510-es főutakon Dunaharaszti közelében is torlódásokra figyelmeztetnek.

Az Útinform arról is beszámolt, hogy az M5-ös autópályán, a 76-os és a 71-es km között hídgerendák és portálszerkezetek beemelése kapcsán naponta, éjszakai munkavégzés lesz 18.00 órától másnap reggel 6.00 óráig. Alkalmanként 15-20 percre megállítják mindkét oldal forgalmát is!.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Mirkó István)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.