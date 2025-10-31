Ha önnek Karikó Katalin kínál csodaszert, ne vegye meg!

A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Nobel-díjas professzorának nevével és képmásával élnek vissza – közölte az érintett.

Karikó Katalin (Fotó: Lehoczky Péter / MTI Fotószerkesztõség)

Az SZTE által közzétett közleményben Karikó Katalin azt írta, hogy

az egyik reklám szerint cukorbetegeknek ajánl étrend-kiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet „csodaszereket”.

A professzor felhívta a figyelmet arra, hogy visszaéltek nevével, arcmásával: nem fejlesztett ki étrend-kiegészítőt vagy gyógyhatásúnak titulált készítményt, és nem járult hozzá az efféle reklámokhoz. A hirdetések tehát hamisak.

A megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből, mutat rá az SZTE:

a mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készült.

.