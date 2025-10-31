Karikó KatalinNobel díjmesterséges intelligencia

Ha önnek Karikó Katalin kínál csodaszert, ne vegye meg!

Az interneten terjedő reklámok szerint a Nobel-díjas Karikó Katalin cukorbetegeknek ajánl étrend-kiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet „csodaszereket”. Ám ebből semmi sem igaz, a mesterséges intelligenciával készített reklámokhoz a professzor nem adta sem a nevét, sem a képmását.

Forrás: MTI2025. 10. 31. 13:35
Fotó: Filep István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Nobel-díjas professzorának nevével és képmásával élnek vissza – közölte az érintett. 

Szeged, 2024. április 16. Karikó Katalin biokémikus Nobel-díjának másolatával az életútját és munkásságát bemutató új, állandó kiállítás megnyitóján a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi és információs központjában 2024. április 16-án. A kutató egykori alma materének, a Szegedi Tudományegyetemnek ajánlotta fel Nobel-díjának másolatát, valamint a díjjal járó több mint félmillió dollárt, melyből a kiváló tanárok és diákok részesülnek majd. MTI/Lehoczky Péter
Karikó Katalin (Fotó: Lehoczky Péter / MTI Fotószerkesztõség)

Az SZTE által közzétett közleményben Karikó Katalin azt írta, hogy 

az egyik reklám szerint cukorbetegeknek ajánl étrend-kiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet „csodaszereket”.

A professzor felhívta a figyelmet arra, hogy visszaéltek nevével, arcmásával: nem fejlesztett ki étrend-kiegészítőt vagy gyógyhatásúnak titulált készítményt, és nem járult hozzá az efféle reklámokhoz. A hirdetések tehát hamisak.

A megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből, mutat rá az SZTE:

a mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készült.

.


Borítókép: Karikó Katalin (Fotó: MTI)
 

