Hamarosan érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés + videó

Decemberben már a megemelt összegű nyugdíjat kapják az idősek –hivta fel a figyelmet közösségi oldalán Nyitrai Zsolt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 15:36
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország kormánya kiemelt feladatának tartja a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülését – jelentette ki közösségi oldalán Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett: novemberben érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, decemberben pedig már a megemelt összegű nyugdíjat kapják az idősek.

„A nyugdíjasokat 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is segítjük. Mi támogatjuk az időseket, addig Brüsszel bábja, Magyar Péter megadóztatná a nyugdíjasokat. A Tisza Párt 20 százalékos adót akar bevezetni a nyugdíjakra, amivel rengeteg pénzt venne ki az idősek zsebéből” – mutatott rá Nyitrai Zsolt. 

Mint arról lapunk is beszámolt, több mint 2,3 millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja meg az élelmiszer-utalványt

A juttatás összértéke hetvenmilliárd forint, ebből 15 milliárd forintot már levásároltak az érintettek.

Aki nem tudta átvenni, és értesítést kapott a kézbesítőtől, a szokásos rend szerint tíz napig felveheti a postán. Aki nem kapott értesítést, de jogosult az utalványra, a Magyar Államkincstár honlapján található telefonszámon jelentkezhet.

Az nem fordulhat elő, hogy valaki jogosult, és nem kapja meg, vagy nem tudja felhasználni az utalványt.

Az utalványokat december 31-ig lehet levásárolni kizárólag hideg élelmiszerre a nagyobb élelmiszerüzleteken túlmenően a piacon, őstermelőknél, zöldség- és hentesüzletekben is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

