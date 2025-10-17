Gőzerővel dolgozik a kormány a 14. havi nyugdíjon – de vannak feltételei

A 14. havi nyugdíj bevezetése körüli nagy érdeklődés érthető, de a bevezetés üteméről a miniszterelnök azt mondta: nem egyik napról a másikra, hanem két-három-négy év alatt, fokozatosan lehetne eljutni hozzá. A módszertan hasonlóan alakulna, ahogy korábban a 13. havi nyugdíj esetében is történt. A Kossuth rádióban azt is jelezte, hogy a nyugdíjrendszerhez hozzányúlni rendkívül kockázatos. Gazdasági erő és béke kell hozzá – szerinte a jelenlegi háborús környezet és makrogazdasági bizonytalanságok miatt most nem lehet rögtön ugrani. A nyugdíjrendszer jelenleg működőképes, hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor beszélt a 14. havi nyugdíj tervéről a Kossuth rádiónak. Forrás: YouTube/Képernyőfotó

„Nem Brüsszelnek csináltunk nyugdíjrendszert”

Csütörtökön a közösségi oldalán Orbán Viktor élesen bírálta az ellenzéket és Brüsszelt is. Bejegyzésében így fogalmazott: „Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió. Szerintük a magyar nyugdíjrendszer túl »nagylelkű«. Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban.”

A kormányfő hozzátette:

Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz. Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!

Stabil nyugdíjrendszer, óvatosság a reformokkal

Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádiónak adott interjúban azt is egyértelművé tette: nem terveznek átfogó nyugdíjreformot. Szerinte a jelenlegi rendszer stabil, működőképes, és veszélyes volna hozzányúlni például a szolgálati időhöz vagy a befizetésekhez, mert igazságtalannak tűnő változások keletkezhetnének. – A nyugdíjrendszer úgy, ahogyan van, működőképes – fogalmazott. A miniszterelnök a 14. havi nyugdíj tervét a békével is összekapcsolta: szerinte a béke az alapfeltétele annak, hogy ilyen juttatások finanszírozhatók legyenek. Arra is utalt, hogy a 13. havi kifizetés logikáját kell alapul venni – ahogy azt annak idején évente, fokozatosan állították vissza, úgy lehetne most is megtenni evvel a pluszjuttatással.