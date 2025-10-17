Petőfi hídhídmosásmargit híd

Mossák a hidakat Budapesten, mutatjuk, merrefelé kell lassulásra számítani

A főváros őszi hídmosási programja a hétvégén folytatódik: szombaton a Margit, vasárnap pedig a Petőfi hidat tisztítják meg. A gépjárművezetők és kerékpárosok figyelmét felhívják a fokozott óvatosságra a munkaterület környékén.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 17. 10:08
A fővárosban a hétvégén a Margit és a Petőfi híd kerül sorra az FKF őszi hídmosási programjában – tájékoztatott a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken.

A hétvégén a Margit és a Petőfi hidat tisztítja a főváros Fotó: BKM

A munkálatokhoz környezetkímélő tisztítószert és magasnyomású, vizes technológiát használnak. 

A tisztítás szombaton a Margit hídon, vasárnap pedig a Petőfi hídon zajlik majd 6.30 és 15.30 óra között. 

A társaság arra kéri a közlekedőket – gépjárművezetőket és kerékpárosokat –, hogy a munkaterületek mellett fokozott óvatossággal közlekedjenek a tisztítás ideje alatt, és számítsanak esetleges lassulásra.

Borítókép: Margit híd (Forrás: MW/Csudai Sándor)

               
       
       
       

