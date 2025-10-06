Elkészült az M6-os autópálya folytatása Horvátországban, átadták az utolsó kilométereket

Ünnepélyes keretek között adta át hétfőn a horvát miniszterelnök, Andrej Plenkovic, Oleg Butkovic horvát közlekedési miniszter és a magyar kormány képviseletében Lázár János építési és beruházási miniszter a magyarországi M6-os és a horvát A5-ös autópályákat összekötő befejező szakaszt. Az új szakasz nem csupán regionális fejlesztés, hanem a teljes közép-európai közlekedési hálózat szempontjából is kulcsfontosságú.

Az M6-os utolsó öt kilométeres szakaszának horvátországi átadásával új időszámítás kezdődik. Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté

Lázár János köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: az autópálya átadásával lezárulnak a régi sebek, és a régió felvirágoztatása már a cél. Kiemelte, Magyarország nem szétverni akarja az Európai Uniót, hanem belülről szeretné ébreszteni. – Ehhez a saját adottságainkat kell kihasználni, okos együttműködésekkel, kis uniókkal és szövetségekkel. Ehhez utak kellenek – tette hozzá, és egyben ismertette, hogy a 2010 óta 10,5 milliárd eurót költött a kormány autópálya építésére. – Míg 2010-ben csak három, mára tíz autópálya éri el a határokat. A szuverén és patrióta gazdaságpolitika nem a bezárkózó, hanem a nyitott – emelte ki.

Az M6–A5 kapcsolat a V/c páneurópai folyosó része, amely Budapestet köti majd össze Bosznia-Hercegovinán keresztül a dalmáciai Plocéval és az Adriai-tengerrel. A mostani átadás révén Budapestről két óra alatt elérhető lesz Eszék, de hosszabb távon a Balkán és a tengerpart felé irányuló forgalom is jelentősen gyorsul. Az öt kilométeres szakasz átadásával teljessé vált a gyorsforgalmi folyosó déli szakasza. A szakasz tehermentesíti a korábbi, főként nem autópályás útvonalakat, és erősíti a gazdasági kapcsolatokat Magyarország és Horvátország között. Az öt kilométer hosszú szakaszon nyolc műtárgy található: a Karasica viadukt, a Gajic felüljáró, a Rasce felüljáró, a Karasica 2. híd, a Travnik 1. híd, a Travnik 2. híd és két csatorna feletti híd. Ezek közül a leghosszabb a 318 méter hosszúságú Karasica viadukt.