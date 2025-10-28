Velencei gyalogos-és kerékpáros hídVelenceTekla BIM Awards 2025

Nemzetközi díjat nyert egy különleges magyar híd + videó

Két rangos elismerést is kapott az új velencei gyalogos- és kerékpároshíd a Tekla BIM Awards 2025 projektversenyen. A rendezvény célja, hogy kiemelje az innovatív építészeti, mérnöki, és ipari projekteket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 18:23
Nívós díjakat nyert az új velencei gyalogos- és kerékpároshíd – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán az MKIF Zrt. Mint írták, a Tekla BIM Awards 2025 Nemzetközi Tekla Structures projektversenyen, az épülő híd az Infrastrukturális projekt kategória mellett, a közönségszavazáson is első helyet ért el, és összesített kategóriában pedig a második helyen végzett a hazai mezőnyben.

A Tekla BIM Awards 2025 egy nemzetközi és regionális építőipari projektverseny, amelynek célja, hogy kiemelje az innovatív építészeti, mérnöki, és ipari projekteket. A bejegyzés szerint a díjat az Infotér Contech 2025 rendezvényen, október közepén adták át Balatonfüreden.  

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a velencei hidat rekordsebességgel, a tervezettnél hat órával hamarabb fejezte be az MKIF. A 193 tonnás és nyolcvanméteres híd utolsó elemei október 18-án szombatról, vasárnapra virradó éjjel kerültek a helyükre.

 

Borítókép: A velencei gyalogos- és kerékpároshíd beemelési munkálatok közben (Forrás: Facebook/MKIF)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

