Holnap délben várható a fordulat az időjárásban a meteorológusok szerint

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 23 fok között várható.