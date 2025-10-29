Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, így csütörtök délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli órák környékétől északnyugat felől vastagabb frontális felhőzet érkezik, ami már délutántól, késő délutántól szintén északnyugatról szakadozni, csökkenni kezd.
Holnap délben várható a fordulat az időjárásban a meteorológusok szerint
Dobpergés.
Csütörtökön elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Szerdán többfelé lesz élénk a déli, délnyugati szél, ami estétől főként a Dunántúl északi, északnyugati részein megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Csütörtök délelőtt is még többfelé fordulhatnak elő erős, néhol viharos lökések, majd délután veszít erejéből a nyugatira, északnyugatira forduló szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 23 fok között várható.
Szövetségre lépett Karácsony Gergely és a Tisza Párt
Limonádékoalícióval fedeznék a városházi mutyit.
„Nem lesz semmiféle nyugdíjemelés” – ismét elszólta magát egy tiszás képviselő + videó
A zöldfülű politikus valószínűleg nem teszi majd zsebre, amit ezért Magyar Pétertől kap majd.
Nem csak a fizetéseket, már a nyugdíjakat is sarcolnák a tiszások
A nemzeti konzultáció jó eszköz az adóemelések ellen.
Parajdnak befellegzett, a sóbánya menthetetlen
A szakértők szerint nem lehet megmenteni az elárasztott idegenforgalmi látványosságot.
