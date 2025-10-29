hőmérsékletfordulatmeteorológus

Holnap délben várható a fordulat az időjárásban a meteorológusok szerint

Dobpergés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 29. 17:12
Debrecen, 2025. október 14. Őszi színekben pompázó fa Debrecenben 2025. október 14-én. időjárás,ősz MTI/Czeglédi Zsolt
illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, így csütörtök délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli órák környékétől északnyugat felől vastagabb frontális felhőzet érkezik, ami már délutántól, késő délutántól szintén északnyugatról szakadozni, csökkenni kezd.

Csütörtökön elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Szerdán többfelé lesz élénk a déli, délnyugati szél, ami estétől főként a Dunántúl északi, északnyugati részein megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Csütörtök délelőtt is még többfelé fordulhatnak elő erős, néhol viharos lökések, majd délután veszít erejéből a nyugatira, északnyugatira forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 Celsius-fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 16 és 23 fok között várható.


