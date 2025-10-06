Hónapok óta keresi a rendőrség ezt a szőke hajú dunaújvárosi nőt + fotó

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható Hajdu Gabriellát felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.