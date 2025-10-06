Rendkívüli

Hónapok óta keresi a rendőrség ezt a szőke hajú dunaújvárosi nőt + fotó

Egyelőre se híre, se hamva.

Forrás: Police2025. 10. 06. 14:29
Hajdu Gabriella dunaújvárosi lakos eltűnése ügyében adott ki körözést a rendőrség – írja a Police

A 38 éves nő teljesen elérhetetlen, a rokonai több hónapja nem tudják felvenni vele a kapcsolatot, életjelet nem ad magáról, és a felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Az eltűnt szőke hajú, világoszöld szemű, vékony testalkatú, tetovált szemöldökű. Jobb karján tetoválás látható.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható Hajdu Gabriellát felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.


