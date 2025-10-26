Hunyadi Mátyás és a fekete sereg: mi az igazság a mesék igazságos királyáról? + videó

– Hunyadi Mátyás király rendkívül tudatosan építette a királyi imázsát, mind a kortársai, mind az utókor szemében. A célja nemcsak a politikai hatalom megszilárdítása volt, hanem a tökéletes uralkodó, „rex perfectus” képének kialakítása – mondta a Magyar Nemzetnek Köő Artúr, akit Hunyadi Mátyás imázsépítéséről kérdeztünk.

Köő Artúr kifejtette: a kortárs uralkodók és vezetők szemében igyekezett Hunyadi Mátyás magáról olyan képet kialakítani, amilyennek szerette volna, hogy őt lássák (Fotó: NKE)

Mátyás királyunk személyét ugyanis számos misztikum övezi mind a mai napig. Az uralkodói tekintélyének építésétől a fekete sereg szerepéig, egészen az „igazságos Mátyás” legendájának eredetéig.

A történész a tudatos imázsépítésről szólva kifejtette:

Mátyás erős központosított államot épített, a bárói hatalmat ellenőrzés alatt tartva, ezzel a rendkívül erős és igazságos király képét igyekezett sugallni.

A király emellett a közrend és a jog betartása érdekében szigorú, de méltányos törvényeket hozott, s ez az uralkodót oly színben tüntette fel, hogy ő a törvény és rend védelmezője.

A fekete sereg szerepe Hunyadi Mátyás megítélésében

– A fekete seregnek jelentős szerepe volt abban, hogy Mátyás elismert, tekintélyes és – egyesek számára – félelmetes uralkodó legyen – mondta lapunk kérdésére a Magyarságkutató Intézet munkatársa. Az NKE tanársegédje kifejtette: a fekete sereg professzionális zsoldoshadsereg volt, kiváló páncélzat, tüzérség, korszerű fegyverzet jellemezte őket. A korszak legjobban felszerelt hadserege volt.

Hunyadi Mátyás hivatásos zsoldoshadseregével nemcsak a határvédelmet és a török elleni védekezést biztosította, hanem a belső rend megtartására is eszközként szolgált Köő Artúr tájékoztatása szerint.

A fekete sereg tehát a katonai erő, a tekintély és hatalom szimbóluma, reprezentánsa volt.

Mátyás az imázsa érdekében reneszánsz tudósokat, költőket, művészeket is támogatott, például Galeotto Marziót és Janus Pannoniust, ami a művelt, kulturált király képét erősítette, aki nemcsak hadvezér, hanem mecénás is.

A tudatos imázsépítésnek – mint a fentiekben láthattuk – köszönhetően itthon a pozitív megítélés volt inkább jellemző (Mátyás halála után mindenképpen), igaz, volt egy elégedetlen réteg is a saját korában.

– Például a nagyobb birtokosok sokszor elégedetlenek voltak a központosítással, és nem is rejtették ezt véka alá, vagy a magas adók és a zsoldoshadsereg fenntartása olykor lakossági elégedetlenséget is szült – részletezte. Megjegyzendő, hogy a magyar társadalom 80 százaléka jobbágy volt, akik vélhetőleg Mátyás uralkodása alatt elégedetlenek voltak a magas adókkal. Továbbá 1472-ben éppen Mátyás legszűkebb támogatói köre szervezett összeesküvést.