Szél teheti kellemetlenné az indián nyarat

Ma gomolyfelhős, de többórás napsütéses időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, a keleti országrészben időnként erős lökések is lehetnek – olvasható a HungaroMet friss előrejelzésében.

Szerda délutáni időjárás a HungaroMet előrejelzéséből

A legmagasabb hőmérséklet 16 és 20 fok között alakul, estére 6–12 fokig hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás nem várható, így a frontérzékenyek állapota is javulhat.

Jelentősebb, egészséget befolyásoló időjárási tényező nem valószínű, az időjárással összefüggő panaszok többsége enyhülhet vagy megszűnhet – derül ki a Köpönyeg.hu orvosmeteorológiai előrejelzéséből.

Előrejelzés a hétvégéig:

Csütörtökön többször erősen megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan alakulhat ki zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 15–20 fok között alakul.

Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős, többnyire napos idő várható. Csapadék csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, délutánra 19–20 fokig melegszik a levegő.

Szombaton a napsütést időnként rétegfelhők zavarhatják, de esőre továbbra sem kell számítani. Főként a délelőtti órákban lehet erős az északnyugati szél. A maximumok 19 fok körül alakulnak.

Vasárnap többórás napsütésre, helyenként fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északnyugati szél élénk marad, a hőmérséklet 20 fok körül tetőzik, igazi vénasszonyok nyara jellegű idő várható.

