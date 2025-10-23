Így gyalázta Ruszin-Szendi Romulusz az ’56-os forradalmárok emlékét + videó

Bélbajos kutyákhoz hasonlította 1956 hősi halottait Ruszin-Szendi Romulusz – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a Tűzfalcsoport.
A blog kiemelte, a bukott vezérkari főnök az egyik lakossági fórumán lekicsinylő módon beszélt hazánk semlegességi törekvéseiről, majd meggyalázta az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottait,
akiken szerinte az oroszok úgy mentek át, mint majonézes tej a kutyán.
Ruszin-Szendi Romulusz február 15-e óta folyamatosan Magyar Péter katonai és védelempolitikai tanácsadójaként jelenik meg, a Tisza Párt egyik arcaként rendszeresen járja az országot – emlékeztetett a Tűzfalcsoport.
Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)