Rendkívüli

Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Magyar PéterTisza PártTisza-adónyugdíjnyugdíjas

Íme a felvétel, ami bizonyítja: a nyugdíjakat megadóztató közgazdász Magyar Péter embere

Magyar Péter hiába próbálja letagadni, hogy Simonovits András tiszás lenne, a baloldali közgazdász elszólta magát – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Emlékezetes, Simonovits arról vált hírhedt, a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 14:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Magyar Péter azt állítja Simonovits Andrásról, aki megadóztatná a nyugdíjakat, hogy nem tiszás. Nem tiszás? Nézd csak, hogyan beszél Simonovits a Tiszáról!” – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás. 

Simonovits András baloldali közgazdász (Forrás: Youtube)
Simonovits András baloldali közgazdász (Forrás: YouTube)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejátszotta a felvételt, amelyen Simonovits András baloldali közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt. Simonovits a Tisza Párt mellé állt, elszólta magát, hogy előbb meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat.

Először nyerjük meg a választást

– fogalmazott.

Menczer Tamás rámutatott: „Nem tiszás? Hát ennél tiszásabb már nem is lehetne.” 

„Megint lebuktak. Ötvenezer forintot vennének el egy átalagnyugdíj esetében havonta. Hatszázezret egy évben. Ne hagyd és ne dőlj be a hazugságaiknak! Több tiszteletet az időseknek!” – hangsúlyozta.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu