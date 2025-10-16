Íme a felvétel, ami bizonyítja: a nyugdíjakat megadóztató közgazdász Magyar Péter embere

„Magyar Péter azt állítja Simonovits Andrásról, aki megadóztatná a nyugdíjakat, hogy nem tiszás. Nem tiszás? Nézd csak, hogyan beszél Simonovits a Tiszáról!” – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.

Simonovits András baloldali közgazdász (Forrás: YouTube)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejátszotta a felvételt, amelyen Simonovits András baloldali közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt. Simonovits a Tisza Párt mellé állt, elszólta magát, hogy előbb meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat.

Először nyerjük meg a választást

– fogalmazott.

Menczer Tamás rámutatott: „Nem tiszás? Hát ennél tiszásabb már nem is lehetne.”

„Megint lebuktak. Ötvenezer forintot vennének el egy átalagnyugdíj esetében havonta. Hatszázezret egy évben. Ne hagyd és ne dőlj be a hazugságaiknak! Több tiszteletet az időseknek!” – hangsúlyozta.