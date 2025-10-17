Magyar Péterpropagandamacska

Indul a lejtmenet: cukiságkampányba kezdett Magyar Péter

A korábbi bukott baloldali miniszterelnök-jelöltekhez hasonlóan a Tisza Párt elnöke is állatokkal kezdett fotózkodni, amint lejtmenetbe került a pártja.

Munkatársunktól
2025. 10. 17. 17:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután lassan semmi sem állítja meg a Tisza Párt eljelentéktelenedését, Magyar Péter a cukiságkártyával hozakodott elő, és több posztot is közzétett, amelyeken macskákkal fotózkodik. 

A képen jól látható, hogy a háttérben ülő macska is csak ásítozva bírja elviselni a Tisza Párt elnökével való fotózkodást. Az egyik leginkább brutális Magyar Péter-propagandát gyártó Erzsébetváros Tisza-sziget pedig mesterséges intelligenciával reels-videót készített az egyik fotó alapján. (Megtekintését senkinek sem ajánljuk.)

Magyar Péter a macskás posztokkal beállt azon ellenzéki politikusok sorába, akik vagy a kampányban, vagy pedig az azt követő hatalmas bukás után cukiságkampánnyal akartak visszakapaszkodni a politikai fősodorba. Ilyen volt többek között Vona Gábor, Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke macskákkal (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Így történt...

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.