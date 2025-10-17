Indul a lejtmenet: cukiságkampányba kezdett Magyar Péter

Miután lassan semmi sem állítja meg a Tisza Párt eljelentéktelenedését, Magyar Péter a cukiságkártyával hozakodott elő, és több posztot is közzétett, amelyeken macskákkal fotózkodik.

A képen jól látható, hogy a háttérben ülő macska is csak ásítozva bírja elviselni a Tisza Párt elnökével való fotózkodást. Az egyik leginkább brutális Magyar Péter-propagandát gyártó Erzsébetváros Tisza-sziget pedig mesterséges intelligenciával reels-videót készített az egyik fotó alapján. (Megtekintését senkinek sem ajánljuk.)

Magyar Péter a macskás posztokkal beállt azon ellenzéki politikusok sorába, akik vagy a kampányban, vagy pedig az azt követő hatalmas bukás után cukiságkampánnyal akartak visszakapaszkodni a politikai fősodorba. Ilyen volt többek között Vona Gábor, Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke macskákkal (Forrás: Facebook)