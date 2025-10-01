Jégdara társul a konvektív csapadéktömbökhöz, mutatjuk, hogy ez mit jelent

Szerda estig az ország nagy részén alapvetően felhős idő várható szórványosan záporral, néhol zivatarral – egyes helyeken jégdara is társulhat a konvektív csapadéktömbökhöz (egyébként a magasra törő gomolyfelhők, zivatarfelhők jelenségét nevezzük konvekciónak) – írja előrejelzésében a HungaroMet. Éjszaka ezek a legtöbb helyen megszűnnek, felszakadozik, csökken a felhőzet, de a Dunántúlon és a keleti határ közelében még hajnalban, csütörtök reggel is maradhatnak felhősebb körzetek.
Csütörtökön a napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, néhol rövid zápor kialakulhat belőlük. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól délkelet, kelet felől összefüggő fátyolfelhőzet húzódik az Alföld fölé, amely estétől vastagodni kezd.
Szerdán többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon, illetve Borsodban helyenként erős lökések kísérik az északias irányú szelet, amely éjszaka veszít erejéből. Csütörtök reggeltől azonban ismét erőre kap a légáramlás, és napközben már nagy területen megerősödik az északi, északkeleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is hűlhet a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 fok között várható.
