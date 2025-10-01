Jégdara társul a konvektív csapadéktömbökhöz, mutatjuk, hogy ez mit jelent

Csütörtökön a napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, néhol rövid zápor kialakulhat belőlük. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól délkelet, kelet felől összefüggő fátyolfelhőzet húzódik az Alföld fölé, amely estétől vastagodni kezd.

Szerdán többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon, illetve Borsodban helyenként erős lökések kísérik az északias irányú szelet, amely éjszaka veszít erejéből. Csütörtök reggeltől azonban ismét erőre kap a légáramlás, és napközben már nagy területen megerősödik az északi, északkeleti szél.