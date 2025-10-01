jégdaraBorsodbanzivatarfelhőzetzápor

Jégdara társul a konvektív csapadéktömbökhöz, mutatjuk, hogy ez mit jelent

Meg azt is, hogy mi várható holnap.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 01. 17:18
illusztráció Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerda estig az ország nagy részén alapvetően felhős idő várható szórványosan záporral, néhol zivatarral – egyes helyeken jégdara is társulhat a konvektív csapadéktömbökhöz (egyébként a magasra törő gomolyfelhők, zivatarfelhők jelenségét nevezzük konvekciónak) – írja előrejelzésében a HungaroMet. Éjszaka ezek a legtöbb helyen megszűnnek, felszakadozik, csökken a felhőzet, de a Dunántúlon és a keleti határ közelében még hajnalban, csütörtök reggel is maradhatnak felhősebb körzetek.

Csütörtökön a napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, néhol rövid zápor kialakulhat belőlük. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól délkelet, kelet felől összefüggő fátyolfelhőzet húzódik az Alföld fölé, amely estétől vastagodni kezd.

Szerdán többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon, illetve Borsodban helyenként erős lökések kísérik az északias irányú szelet, amely éjszaka veszít erejéből. Csütörtök reggeltől azonban ismét erőre kap a légáramlás, és napközben már nagy területen megerősödik az északi, északkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 fok között várható.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu