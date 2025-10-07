bűncselekményjogosítványvétség

Soha nem volt jogosítványa, mégis vezetett – börtönbe is kerülhet

Vádat emelt a Gödöllői Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki soha nem szerzett jogosítványt, mégis éveken át ült volán mögé, sőt eltiltás hatálya alatt is vezetett. A férfi több alkalommal vezetett személy- és teherautót Gödöllőn és környékén, ezért most végrehajtandó szabadságvesztésre, közügyektől eltiltásra és a vezetéstől való eltiltásra tesznek indítványt.

2025. 10. 07.
A Gödöllői Járási Ügyészség eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki éveken át úgy vezetett, hogy soha nem szerzett vezetői engedélyt – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden.

Közleményük szerint 

a gödöllői férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, azonban ez nem tartotta vissza, hogy a volán mögé üljön,

 az elkövetőt engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt 2023-ban a Gödöllői Járásbíróság két alkalommal is elmarasztalta és mindkét esetben eltiltotta a férfit a közúti járművezetéstől.

A vádlott a szabálysértési hatóság döntéseit nyíltan semmibe vette: 

2024 februárja és novembere között – az eltiltások hatálya alatt – hat alkalommal vezetett személy-, illetve tehergépkocsit Gödöllőn és a környező településeken.

Megjegyezték, hogy Magyarországon 2021 májusától bűncselekménynek minősül az eltiltás hatálya alatti járművezetés.

A Gödöllői Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt vádat emelt, és végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.

A vádlott bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

 

