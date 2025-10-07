Soha nem volt jogosítványa, mégis vezetett – börtönbe is kerülhet

A Gödöllői Járási Ügyészség eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki éveken át úgy vezetett, hogy soha nem szerzett vezetői engedélyt – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden.
Közleményük szerint
a gödöllői férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, azonban ez nem tartotta vissza, hogy a volán mögé üljön,
az elkövetőt engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt 2023-ban a Gödöllői Járásbíróság két alkalommal is elmarasztalta és mindkét esetben eltiltotta a férfit a közúti járművezetéstől.