Tisza PártkonfliktusMagyar Péter

Kiszivárgott a dokumentum: a levegőt is az aktivistákba fojtaná a Tisza Párt vezetése

Újabb belső irat került nyilvánosságra a Tisza Pártból, amely részletesen szabályozza az aktivisták viselkedését és kommunikációját. A „Terepmunka konfliktuskezelés” című dokumentum szerint Magyar Péter mozgalmában még a legapróbb megszólalások is központi irányítás alá esnek, az önkénteseknek pedig előre megírt válaszokat kell használniuk a vitás helyzetekben.

Munkatársunktól
2025. 10. 17. 15:26
Fotó: Polyák Attila
Újabb dokumentum szivárgott ki a Tisza Pártból lapunkhoz, amely arról tanúskodik, Magyar Péter jóformán azt sem engedi az aktivistáinak, hogy levegőt vegyenek az engedélye nélkül. A „Terepmunka konfliktuskezelés” elnevezésű fájl ugyanis olyan szigorú szabályokat tartalmaz, amelyeknek jóformán csak egy leragasztott szájjal aláírásokat gyűjtő aktivista tudna megfelelni.

Forrás: Magyar Nemzet

Amint az a fenti részletből is látszik, a dokumentumban megadták, hogy tilos vitázni a kormánypárti szimpatizánsokkal, nem szabad aláírni a petícióikat. Emellett pedig megadtak válaszokat, amelyeket a tiszás aktivistáknak egy konfliktus, vita során ismételgetniük kell, így elkerülve a szabad véleménynyilvánításnak még csak a lehetőségét is. 

Forrás: Magyar Nemzet

A Tisza Párt aktivistáit nemcsak arról oktatták ki, mit kell tenni a pultozás, utcai önkéntesség során, hanem arra is konkrét utasításokat kaptak, hogy a közösségi médiában milyen kommunikációt kell folytatni ezekről a tevékenységekről. 

Mutassuk meg, hogy bennünket nem lehet eltántorítani, és árasszuk el a szívmelengető pillanatainkkal a social médiát

– olvasható a dokumentumban. 

Magyar Péter tehát a Tisza-szigetek aktivistáiba ugyanúgy belefojtaná a szót, mint a jelöltjeibe. Nemrégiben lapunk arról számolt be, hogy Magyar Péter gyakorlatilag egy pillanatra sem hagyná politizálni a képviselőjelölteket, éppen ezért a magukra valamit is adó jelöltjelöltek mostanra kiszálltak a pozícióért folytatandó versenyből. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

