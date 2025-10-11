Rendkívüli

Orbán Viktor: Aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen

Kocsis Máté: Megy a terelés a Tiszánál

Magyar Péter az adatszivárgással kapcsolatban megint csak vádaskodik.

2025. 10. 11. 8:58
A Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban jelezte közösségi oldalán, hogy Magyar Péter most is csak a tereléssel van elfoglalva.

Magyar Péter az adatszivárgással kapcsolatban tagad, terel és vádaskodik. Lassan eljut oda is, hogy nem is hallott még a saját maga által bemutatott alkalmazásról

– írta Kocsis Máté.

A frakcióvezető a közösségi oldalán hozzátette:

Hamarosan azt is letagadja, hogy ő Magyar Péter. Néha úgy tűnik, maga is meglepődik azon, amit korábban mondott.

Kocsis Máté nemrég azt is felrótta a Tiszának, hogy milyen amatőr csapat az, amelyik még egy szimpla adattárolásra sem képes. Magyar Péterék ugyanis napokig azt állították, hogy nem történt adatszivárgás, majd mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felvetődött egy mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott ukrán informatikai cég révén. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh ugyanis Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

 


