Itt a Tisza terve: a multiknak, tehetőseknek engedmény, a magyar családoknak megszorítás

Kármán András most nyíltan arról beszél, hogy „vagyonkimentésre” is lehetőséget adnának. Magyarul: a gazdagokat megint kimentenék az adófizetés alól, miközben a dolgozó magyar emberek fizetik a számlát – hívta fel a figyelmet Kovács Zoltán a közösségi oldalán. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár feltette a kérdést: Ez lenne az „új gazdaságpolitika”?

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára

Fotó: Soós Lajos / MTI

A Tisza Párt terve világos: a multiknak és a tehetőseknek engedmény, a magyar családoknak megszorítás – hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Miközben mi adót csökkentettünk, családtámogatásokat és rezsivédelmet vezettünk be, ők újra megnyitnák a kiskapukat – pont azoknak, akiknek eddig is mindent lehetett

– mutatott rá az államtitkár. Mi a magyar emberek oldalán állunk – szögezte le.

Korábban Orbán Balázs is írt ezzel kapcsolatban a Facebook-oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint

a Tisza Párt gazdasági irányát jól mutatja, hogy olyan szakembereket vonultat fel, mint Kármán András, akinek kormányzati szereplése idején is a bankok érdekei álltak az előtérben.

Lapunk megírta, hogy Magyar Péterék titkolóznak azzal kapcsolatban, hogy miért tüntették el a kínos etyeki lakossági fórumról készült videót a helyi Tisza-sziget YouTube-csatornájáról. Ez az a híres-hírhedt videó, amelyben Tarr Zoltán kijelentette: nem beszélhetnek az adóemelési terveikről és sok más dologról sem, ugyanis „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Borítókép: Magyar Péter és Kármán András (Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala)