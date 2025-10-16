Ennek sokan nem fognak örülni: rövidített útvonalon jár a HÉV a hétvégén

A H5-ös HÉV rövidített útvonalon, csak a Batthyány tér és Pomáz között közlekedik szombaton és vasárnap – közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint Pomáz és Szentendre között a H5-ös pótlóbusz jár majd.
Borítókép: H5-ö sHÉV (Fotó: MTVA/Róka László)
A magyar szakképzés tudása, módszertana és felkészültsége világszínvonalú.
A saját egyéni választókerületében sem megy a Tisza Párt október 23-i rendezvényére való toborzás.
Több évet eltöltött balliberális szerkesztőségekben a Szőlő utcai álhírbotrányt végrehajtó hálózat egyik kulcsszereplője, aki megtévesztő áltudományos videókat gyárt.
A miniszterelnök-helyettes szerint itt az ideje, hogy előny legyen, ha valaki magyar.
