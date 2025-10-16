Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Ennek sokan nem fognak örülni: rövidített útvonalon jár a HÉV a hétvégén

A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint szombaton és vasárnap csak a Batthyány tér és Pomáz között közlekednek a járművek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 16. 9:43
A H5-ös HÉV rövidített útvonalon, csak a Batthyány tér és Pomáz között közlekedik szombaton és vasárnap – közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint Pomáz és Szentendre között a H5-ös pótlóbusz jár majd.

Borítókép: H5-ö sHÉV (Fotó: MTVA/Róka László)


