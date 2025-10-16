Ennek sokan nem fognak örülni: rövidített útvonalon jár a HÉV a hétvégén

A H5-ös HÉV rövidített útvonalon, csak a Batthyány tér és Pomáz között közlekedik szombaton és vasárnap – közölte a Budapesti Közlekedési Központ csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint Pomáz és Szentendre között a H5-ös pótlóbusz jár majd.