Lázár János: A függetlenségünk a tét + videó

„Lázár János kimondta a lényeget” – írta közösségi oldalára feltett videójához Deák Dániel.

Lázár János Forrás: Facebook

A videóban Lázár János arról beszélt, hogy nekünk a legegyszerűbb az álláspontunk.

Mi garantálni akarjuk, hogy a magyarok sorsáról csak a magyarok dönthessenek.

A kaposváriak sorsáról a kaposváriak döntsenek, a magyarok sorsáról ne Brüsszelben, ne Washingtonban, ne Moszkvában és ne Kínában dőljön el a szó, hanem itt, Budapesten. Hozzátette:

Ezért olyan kormányt válasszanak maguknak, aki garantálja az ország függetlenségét, ami abban nyilvánul meg, hogy a magyarok munkájából magyarok haszna legyen, és mindig a magyarok érdeke érvényesüljön.

A parlamentben a jövőben kétfajta politikus lesz, bármilyenre kenik is, festik is az adott párt címerét – mutatott rá Lázár. Az egyik függetlenségpárti lesz, mindig az ország érdeke lesz az első, a másik pedig befekszik Brüsszelnek.

Mi vagyunk az a politikai közösség, akik garantáljuk azt, hogy Magyarországon béke lesz, garantáljuk az ország függetlenségét, mert Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter meg a brüsszeliek embere, hogy beszéljünk világosan és egyértelműen

– mondta Lázár János.