Az év vicce: Magyar Péter siránkozik, hogy elárulták + videó

„Szegény Pétert elárulták” – fogalmazott ironikusan Deák Dániel a közösségi oldalán közzétett videójában, amelyben bejátszotta Magyar Péter siránkozását.
Ugyanúgy tudok beszélgetni nyíltan az emberekkel, meg abszolút bízni az emberekben. Túl vagyok azon, hogy már a hozzám legközelebb álló ember is elárult, vagy nem tudom, hogy kell ezt fogalmazni
– panaszolta a Magyar Péter.
Szegény Pétert elárulták a hozzá legközelebb álló emberek is. Vajon ezt tényleg elhiszi vagy csak ilyen jól színészkedik? Péter, nem téged árultak el, hanem te árultad el még a saját feleségedet is
– kommentálta a Tisza-vezér sirámát Deák Dániel.