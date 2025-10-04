Az év vicce: Magyar Péter siránkozik, hogy elárulták + videó

Rendkívüli

Frappáns választ küldött a baloldali politikusnak, a saját árulásával szembesítette a Facebook-oldalán közzétett videójában Deák Dániel a siránkozó Tisza-vezért. „Szegény Pétert elárulták” – kommentálta Magyar Péter panaszkodását a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Forrás: Facebook2025. 10. 04. 18:48
Magyar Péter korábban elárulta a családját – emlékeztetett az elemző Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
„Szegény Pétert elárulták” – fogalmazott ironikusan Deák Dániel a közösségi oldalán közzétett videójában, amelyben bejátszotta Magyar Péter siránkozását. 

 

Ugyanúgy tudok beszélgetni nyíltan az emberekkel, meg abszolút bízni az emberekben. Túl vagyok azon, hogy már a hozzám legközelebb álló ember is elárult, vagy nem tudom, hogy kell ezt fogalmazni

– panaszolta a Magyar Péter

Szegény Pétert elárulták a hozzá legközelebb álló emberek is. Vajon ezt tényleg elhiszi vagy csak ilyen jól színészkedik? Péter, nem téged árultak el, hanem te árultad el még a saját feleségedet is

– kommentálta a Tisza-vezér sirámát Deák Dániel. 

A XXI. Század Intézet elemzője emlékeztetőül bejátszotta azt a felvételt, amelyen Magyar Péter volt felesége, Varga Judit elmondta az igazságot arról, hogy miként árulta el őt és a gyermekeit, családját a volt férje.  

Borítókép: Magyar Péter korábban elárulta a családját – emlékeztetett az elemző (Forrás: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

