Ávós sajtószabadság Magyar Péter háborús menetén + videó

A Tisza Párt-féle sajtószabadságról tett közzé megdöbbentő videót közösségi oldalán a Tűzfalcsoport, az esetet a blog egy szóval úgy jellemezte: „ávós”.

A Tisza háborús menete (Fotó: Havran Zoltán)

A felvétel Magyar Péterék október 23-i nemzeti ünnep alkalmából szervezett menetén készült. A rövid videóban az látható, hogy amíg az RTL tudósítója szabadon kérdezheti a Tisza Párt elnökét, addig a köztévé riporterét, Császár Attilát a párt önkéntesei akadályozzák munkája végzésében, megragadják,

erővel visszatartják, odébb vonszolják, és nem engedik Magyar Péter közelébe.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője nemrég videós összeállítást közölt arról, ahogy Magyar Péter verbálisan rátámad a neki nem tetszőkre a fórumain. A Tisza Párt elnöke többek között rémhírtévésnek nevezte a Hír TV riporterét, majd azt hangoztatta: „Ott fut a gyáva!”