Kocsis Máté: Magyar Péter a kétszínűség prototípusa + videó

A Tisza-vezérnek nem az ország fontos, hanem a saját gyarapodása – hívta fel a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté hangsúlyozta, Magyar Péter nem segíteni akar, hanem bosszút állni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 15:47
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI
– Magyar Pétert maga a személyisége fogja megakadályozni abban, hogy sikeres legyen – mutatott rá Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán megosztott egy részletet abból az interjúból, amelyet korábban a Harcosok órájában adott.

Budapest, 2025. szeptember 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Máthé Zoltán / MTI

– A Tisza Párt elnöke képtelen emberekkel együttműködni. Ő magába szerelmes, neki nem az ország fontos, hanem a saját gyarapodása. Ő nem segíteni akar, hanem bosszút állni – hangsúlyozta Kocsis Máté, majd hozzátette:

Ez egy kétszínű ember.

A kormánypárti politikus felhívta a figyelmet,

„ha Magyar Péter azt mondja, neki az ország fontos, mindenkinek tudnia kell, hogy nem! Magyar Péternek Magyar Péter fontos. Ő azt mondja, hogy ő szeretetországot épít. Nem, mindenkinek tudnia kell, hogy ilyen gyűlölködés még soha nem volt ebben az országban, amelyet ő rászabadított”.

Magyar Péter kétszínűsége, ha leírható lenne tudományos alapon, akkor azt egyetemeken tanítanák – jegyezte meg Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


