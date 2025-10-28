Kocsis Máté: Magyar Péter a kétszínűség prototípusa + videó

– Magyar Pétert maga a személyisége fogja megakadályozni abban, hogy sikeres legyen – mutatott rá Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán megosztott egy részletet abból az interjúból, amelyet korábban a Harcosok órájában adott.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: Máthé Zoltán / MTI

– A Tisza Párt elnöke képtelen emberekkel együttműködni. Ő magába szerelmes, neki nem az ország fontos, hanem a saját gyarapodása. Ő nem segíteni akar, hanem bosszút állni – hangsúlyozta Kocsis Máté, majd hozzátette:

Ez egy kétszínű ember.

A kormánypárti politikus felhívta a figyelmet,

„ha Magyar Péter azt mondja, neki az ország fontos, mindenkinek tudnia kell, hogy nem! Magyar Péternek Magyar Péter fontos. Ő azt mondja, hogy ő szeretetországot épít. Nem, mindenkinek tudnia kell, hogy ilyen gyűlölködés még soha nem volt ebben az országban, amelyet ő rászabadított”.

– Magyar Péter kétszínűsége, ha leírható lenne tudományos alapon, akkor azt egyetemeken tanítanák – jegyezte meg Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)