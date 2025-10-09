Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad, nálunk élőben követheti + videó

Velkey GyörgyKocsis MátéMagyar Kulturális IntézetLudovika CollegiumNemzeti Közszolgálati EgyetemMagyar Péter

Megkapta a magáét a dezertőr, a frakcióvezető nem kegyelmezett neki

Magyar Péter új üdvöskéjének kormánypárttal való jó viszonya akkor szűnt meg, amikor nem jött össze neki az olasz meló.

Munkatársunktól
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala2025. 10. 09. 19:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ifj. Velkey György, a Tisza kabinetfőnöke egészen addig jó viszonyban volt a kormánypárttal, ameddig ki nem találta, hogy ő szeretne a római Magyar Kulturális Intézet vezetője lenni – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. 

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)
Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A kormánypárti politikus hozzátette: 

amikor nemet mondtak ifj. Velkeynek, megsértődött és elment a Tiszába. 

– Nem jött be az olasz meló, a Tiszába mindenki belefér – tette hozzá.

Mint ahogyan arról lapunk hírt adott, Magyar Péter friss igazolásának édesapja, Velkey György – aki az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Kör tagja – nehezen fogadta fia döntését, hogy a Tisza Párthoz dezertált. – Szerintem ez nem tart majd soká. Biztos vagyok benne, hogy a választások estéjén édesapám is gratulálni fog, megöleljük egymást, mélyen belélegezzük a friss, szabad levegőt, és gyorsan elfelejtjük ezeket a hónapokat – mondta a kabinetfőnök, utalva egy vágyvezérelt kormányváltásra. 

Ifj. Velkey korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumát vezette, és elmondása szerint 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre. – Magyar Péter 2024. március 15-i rendezvényén már tudtam, hogy ez más, mint az eddigi politikai kísérletek. És azt is éreztem, hogy rám is szükség lehet – fogalmazott.

Borítókép: Velkey György László, a Ludovika Collegium programigazgatója (Fotó: Mirkó István)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu