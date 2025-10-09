Megkapta a magáét a dezertőr, a frakcióvezető nem kegyelmezett neki

Ifj. Velkey György, a Tisza kabinetfőnöke egészen addig jó viszonyban volt a kormánypárttal, ameddig ki nem találta, hogy ő szeretne a római Magyar Kulturális Intézet vezetője lenni – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A kormánypárti politikus hozzátette:

amikor nemet mondtak ifj. Velkeynek, megsértődött és elment a Tiszába.

– Nem jött be az olasz meló, a Tiszába mindenki belefér – tette hozzá.

Mint ahogyan arról lapunk hírt adott, Magyar Péter friss igazolásának édesapja, Velkey György – aki az Egészséges Nemzetért Digitális Polgári Kör tagja – nehezen fogadta fia döntését, hogy a Tisza Párthoz dezertált. – Szerintem ez nem tart majd soká. Biztos vagyok benne, hogy a választások estéjén édesapám is gratulálni fog, megöleljük egymást, mélyen belélegezzük a friss, szabad levegőt, és gyorsan elfelejtjük ezeket a hónapokat – mondta a kabinetfőnök, utalva egy vágyvezérelt kormányváltásra.

Ifj. Velkey korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Collegiumát vezette, és elmondása szerint 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre. – Magyar Péter 2024. március 15-i rendezvényén már tudtam, hogy ez más, mint az eddigi politikai kísérletek. És azt is éreztem, hogy rám is szükség lehet – fogalmazott.