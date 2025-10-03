Bayer Zsolt: Antik jellemek

Családdal, négy gyermekemmel mennék ki. Kultúraszervező feleségemmel együtt örömmel fognánk össze a kinti magyar családok közösségét, ő nagy segítséget jelentene számomra, hogy az Akadémia ebben a tekintetben is igazi találkozási ponttá váljon. Mindennek alapját pedig egy hatékonyabb, vonzóbb kommunikáció adná, az elmúlt években ezen a téren is széleskörű tapasztalatot szereztem.

Fenti terveimről Rektor urat is tájkoztattam azzal, hogy addig is minden erőmmel az Egyetemért dolgozom. Hozzád hasonlóan Dr. Hankó miniszter úr támogatását is kérem mindehhez.



Kérem, ha módodban áll, támogasd törekvéseimet.

Üdvözlettel,

Gyuri”

Ez tehát a levél.

Nem évekkel, hanem néhány hónappal ezelőtt született, s mint olvashatták, a szerzője a kormány egy miniszterének, dr. Hankó Balázsnak is írt egy nyilván ugyanilyen vagy nagyon hasonló szövegű levelet.

Önök szerint a levél hangvétele azt sugallja, hogy írója alapvetően gyűlöli a kormányzatot, Orbánt és rendszerét? Mert nekem nem ezt sugallja. Hanem éppen az ellenkezőjét. Szeretném felhívni a figyelmet ezen részletre:

„Számos olyan lehetőséget látok magam előtt, amelyek révén új szerepben, jól használva felhalmozott tudást továbbra is hasznos tagja lehetek a szűkebb és tágabb közösségünknek. Egy kihívás azonban messze kiemelkedik ezek közül és minden vonatkozásában inspirál. Erről szeretnék röviden beszélni, és egyúttal a támogatásodat kérem. A Római Magyar Akadémia igazgatói feladatainak ellátásáról van szó.”

Nocsak, nocsak! Vajon melyik lehet az a „szűkebb és tágabb közösségünk”, amelynek a levél írója továbbra is hasznos tagja szeretne lenni?

De ne firtassuk.

Nézzük meg inkább, Velkey György László mit nyilatkozott azután, hogy nem kapta meg a Római Magyar Akadémia igazgatói posztját.

A sikertelen lobbizás után Velkey György László odaállt édesapja, Velkey György kórházigazgató és DPK-tag kórháza, a Bethesda elé, Magyar Péter társaságában, ahol bejelentették, hogy mostantól ő lesz a tiszás vezér kabinetfőnöke. Majd interjút is adott, amelyben egyebek mellett ezeket fejtegette:

„(...) elmondása szerint 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre. Magyar tavaly március 15-ei rendezvényén »már tudta, hogy ez más, mint az eddigi politikai kísérletek«, a közeledés fokozatosan történt, fél éve segíti a pártot szakpolitikai kérdésekben.”