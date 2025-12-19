Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

Érkeznek a milliárdok öntözésfejlesztésre

Az öntözésfejlesztési felhívás keretében már meg is születtek az első döntések, így 57 pályázat összesen 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő fejlesztési forrásban részesült.

2025. 12. 19. 5:20
A Közös Agrárpolitika új agrártámogatási ciklusában meghirdetett öntözésfejlesztési felhívás keretében már meg is születtek az első döntések, így 57 pályázat összesen 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő fejlesztési forrásban részesült – jelentette be csütörtöki közleményében Nagy István agrárminiszter. A kérelmek feldolgozása folyamatos, az agrártárca célja pedig ennél a népszerű felhívásnál is az, hogy minél több projekt nyerjen el támogatást – tette hozzá.

A tárcavezető elmondta, hogy a nyertes öntözésfejlesztési beruházások a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás és a takarékos öntözési technológiák mentén járulnak hozzá az öntözött területek növekedéséhez. 

A klímaváltozás ugyanis egyre jelentősebb kihívások elé állítja a mezőgazdasági termelőket. Bár a vízmegtartást és a talajállapot javítását már számos jó agrotechnológia alkalmazása segíti, a termés- és élelmiszer-biztonság erősítése érdekében azonban szükség van a folyamatos öntözésfejlesztésre is. Nagy István szerint a víztakarékos öntözési technológiák bevezetése, valamint az öntözött területek bővítése a jövőben is kulcsszerepet játszik a hazai agrárvállalkozások stabilitásának megőrzésében és versenyképességének növelésében.

Az Öntözésfejlesztési és vízfelhasználás hatékonyságát javító mezőgazdasági üzemen belüli beruházások támogatása című pályázaton az igényelhető támogatási összeg maximum 200 millió forint lehetett. A szeptember végén zárult, négy benyújtási szakaszt tartalmazó felhívásra összesen 461 kérelmet nyújtottak be a gazdák, csaknem 33 milliárd forint értékben. A kérelmek feldolgozása folyamatos, a döntések a jövő év elején folytatódni fognak. A tárca minden kis összegű pályázó kérelmét támogatni fogja, amennyiben a jogosultsági szempontoknak megfelelnek és a felhívásban rögzített minimumponthatárt elérik – hangsúlyozta Nagy István.

