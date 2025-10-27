Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Megkéselt férfira bukkant egy járókelő Tiszaburán

Egy nap se kellett a rendőröknek ahhoz, hogy megtalálják az elkövetőt.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 10. 27. 12:10
illusztráció Fotó: Albert Péter
Két tiszaburai férfi szóváltásba keveredett egyiküknél, és dulakodni kezdtek október 23-án hajnalban – adta hírül a rendőrségi portál.

Ezt követően a vendéget kitessékelték a házból, de a házigazda utánaindult, egy betonvassal rátámadt, majd egy másik eszközzel többször megszúrta. Aztán magára hagyta a sérültet az utcán, akit egy helyi lakos talált meg. 

A bejelentés után a rendőrök még aznap reggel előállították a 31 éves férfit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, és életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
