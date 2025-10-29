Megrendülten búcsúznak a Kenyában elhunyt Süllős Gyulától és családjától

Megható üzenetekkel búcsúznak a közösségi oldalakon Süllős Gyulától és családjától a kenyai repülőgép-szerencsétlenség után. Mint ismert kedden október 28-án szállt fel a diani repülőtérről egy kisrepülő, fedélzetén tíz utassal, köztük nyolc magyar és két német állampolgárral. Nem sokkal később, nagyjából tíz kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen eddig ismeretlen okokból lezuhantak, a balesetnek nincs túlélője. Mint később kiderült Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja is az áldozatok között volt.

Fotó: MTI/AP

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. Emlékét megőrzi a Vasas család. Nyugodjon békében!

– írta a Vasas Sport Club a közösségi oldalán.

A Kenyában történt katasztrófáról Gelencsér Attila is megemlékezett. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta, hogy a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatai között van a kaposvári kötődésű sportvezető, ifjabb Süllős Gyula és családja is. A Vasas SC közleményében megerősítette a hírt, és mély megrendüléssel búcsúzott el elnökségi tagjától és az ökölvívó-szakosztály vezetőjétől.

Emléküket tisztelettel megőrizzük!

– jelentette ki Gelencsér Attila.

– Óriási veszteség – kezdte bejegyzését Szabó László. A XI. kerület fideszes önkormányzati képviselője a közösségi oldalán nemcsak Süllős Gyuláról emlékezett meg, hanem testvéréről, Süllős Gyöngyiről is. A képviselő elmondta, olyan testvérpár voltak, akiket bármikor felhívhatott, ha segítségre volt szüksége. Nem tudott olyat kérni, amit ne oldottak volna meg – tette hozzá.

Egy légikatasztrófa híre, amelyben magyarok vesztik életüket, mindannyiunkat megrendít. De csak akkor értjük meg igazán a tragédia súlyát, amikor kiderül: az áldozatok között ott vannak azok, akiket személyesen is ismertünk – mutatott rá. Majd azt írta: