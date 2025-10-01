Menczer TamásTisza PártFidesz-KDNP

Menczer Tamás: A Tisza bármit mond, hazudik

A Tisza Párt bármit mond, hazudik, mert meg akarja emelni az adókat, el akarja törölni a rezsicsökkentést, és el fogja venni a kedvezményeket – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok órája műsorában.

2025. 10. 01.
Menczer Tamás a Facebookra feltöltött videós bejegyzésében emlékeztetett, a Tisza saját maga ismerte be a hazugságát „a választás után mindent lehet” kijelentésével. Az szja-t 15-ről 22 és 33 százalékos kulcsra, a társasági adót 9-ről 25 százalékos kulcsra emelik fel, a tőkejövedelmet meg fogják adóztatni, vagyonadót vezetnek be, el fogják venni a családi kedvezményeket, mert ezt várják a szavazóik, ezt akarják a szakértőik és a politikusaik ezt csinálják – fogalmazott Menczer Tamás, hozzátéve, mindezek az ellenzéki párt gazdasági kabinetétől származó dokumentumban vannak benne.

„Ez azért fontos, hogy mindenki lássa, hogy hazudnak, világos, hogy mit akarnak csinálni, mert elmondták, és egységben vannak a szavazóik, a szakértőik és a politikusaik” – jelentette ki.

El fogják venni a kedvezményeket, adót fognak emelni, a rezsicsökkentés is el fog tűnni, a benzin ára ki fog lőni, az az energiapolitikájuk miatt lesz, és ki fognak venni egy csomó pénzt a zsebedből

 – összegzett a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

„Ezért fontos, hogy mindenki észnél legyen” – zárta bejegyzését Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Forrás: MTI/Hegedüs Róbert)


