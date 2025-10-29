Kovács GergelyMAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP)MKKPFonti Krisztina

Nem megy a Hegyvidék működtetése a Kutyapártnak: megakadt az ingatlaneladás, karbantartások maradnak el

Kovács Gergely polgármester a Hegyvidék képviselő-testületének legutóbbi ülésén beismerte, hogy az önkormányzat nem tudta értékesíteni a meghirdetett ingatlanokat, ezért bevételkiesése lett a XII. kerületnek, ami gondokat okoz, ezért karbantartások maradnak el a kerületben.

Nagy Orsolya
2025. 10. 29. 19:13
Fotó: Hatlaczki Balázs
– A legutóbbi testületi ülésen az eredeti ingatlanértékesítési tervet kevesebb, mint felére, 1,2 milliárd forintról 551 millió forintra kellett csökkenteni – mondta a Magyar Nemzetnek Fonti Krisztina, a XII. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy Kovács Gergely polgármester nem tudta értékesíteni az eladásra kínált ingatlanokat, ezért költségvetés-módosítást kellett végrehajtani. 

Fonti Krisztina (Forrás: Facebook)

– A tények magukért beszélnek: mi tudtuk teljesíteni az ingatlanértékesítési terveinket, Kovács Gergely nem tudja – mondta Fonti Krisztina. Hozzátette:

 a polgármester talán azzal riasztotta el a vevőket, hogy személyesen is, videókban reklámozta az ingatlanokat. 

A felvételek kétségtelenül vevőriasztó hatásúak. A fideszes politikus szerint tisztán látszik, hogy ha nincs ingatlaneladás, akkor nincs felújítás, nincs beruházás, nincs karbantartás. 

Kovács kénytelen volt 649 millió forinttal csökkenteni a kerület felújítási, fenntartási kiadásait.

– Ez az egyenes út a lecsúszáshoz. A használaton kívüli ingatlanok megmaradnak, a használatban lévő vagyon meg lepusztul. Ha ezt így folytatja Kovács, bukása után egy lepusztult kerületet fog maga mögött hagyni – fogalmazott a kormánypárti politikus. Hozzátette: Kovácsnál nehéz eldönteni, hogy szövegértési vagy igazmondási problémái vannak-e.

– Az önkormányzati választás utáni átadás-átvételi jegyzőkönyvben is rögzítették, hogy a korábbi vezetés komplett javaslatcsomagot adott át Kovácsnak az értékesíthető ingatlanokról, amiből bőségesen teljesíthette volna az idei tervét – idézte fel Fonti Krisztina. Kiemelte, 

ahány értékbecslő, annyi érték, az ingatlan tényleges értékét végső soron a piac határozza meg.

– Egy ingatlan annyit ér, amennyiért el lehet adni. Az értékbecslőt (éppen a Kovács által is használt formában) versenyeztetéssel választottuk ki, a legolcsóbb vállalási ár alapján – mondta. A politikus szerint azonban kérdés, hogy jogszerűen jár-e el Kovács, amikor ugyanarra a feladatra két szerződést is köt, ugyanazért a munkáért kétszer is fizet.

A frakcióvezető emlékeztetett rá: mióta a Kétfarkú kutyapártos Kovács Gergely a polgármester, már kétszer bírságolta meg a kerületet a Közbeszerzési Döntőbizottság közbeszerzés elkerülése miatt, ami jól mutatja a polgármester „jogérzékét”. 

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, először egymillió forintra, másodjára már 50 millió forintra szólt a büntetés, ami rekordnak számít Budapesten, ha figyelembe vesszük, hogy 22 millió forint bírságot kapott a pályázó cég is, azaz 72 millió forintra rúgott a teljes bírság a közétkeztetési pályázat elmaradt közbeszerzési eljárása miatt.

– Minket 18 év alatt egyetlenegyszer, 300 ezer forintra bírságoltak meg. Azt sem közpénzből fizettük ki, hanem a közbeszerzési tanácsadó magára vállalta. 

Kovács közpénzből fizeti a hibás döntéseinek a bírságait. 

Ráadásul úgy tűnik, tudta, hogy le fog bukni a közbeszerzés elkerülésével, mert a bírságot előre betervezte a költségvetésbe, sőt az irodavezetője is megerősítette a testületi ülésen, hogy számítottak a bírságra – nyilatkozta lapunknak Fonti Krisztina.


Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Hatlaczki Balázs)

