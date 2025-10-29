Nem megy a Hegyvidék működtetése a Kutyapártnak: megakadt az ingatlaneladás, karbantartások maradnak el

– A legutóbbi testületi ülésen az eredeti ingatlanértékesítési tervet kevesebb, mint felére, 1,2 milliárd forintról 551 millió forintra kellett csökkenteni – mondta a Magyar Nemzetnek Fonti Krisztina, a XII. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy Kovács Gergely polgármester nem tudta értékesíteni az eladásra kínált ingatlanokat, ezért költségvetés-módosítást kellett végrehajtani.

Fonti Krisztina (Forrás: Facebook)

– A tények magukért beszélnek: mi tudtuk teljesíteni az ingatlanértékesítési terveinket, Kovács Gergely nem tudja – mondta Fonti Krisztina. Hozzátette:

a polgármester talán azzal riasztotta el a vevőket, hogy személyesen is, videókban reklámozta az ingatlanokat.

A felvételek kétségtelenül vevőriasztó hatásúak. A fideszes politikus szerint tisztán látszik, hogy ha nincs ingatlaneladás, akkor nincs felújítás, nincs beruházás, nincs karbantartás.

Kovács kénytelen volt 649 millió forinttal csökkenteni a kerület felújítási, fenntartási kiadásait.

– Ez az egyenes út a lecsúszáshoz. A használaton kívüli ingatlanok megmaradnak, a használatban lévő vagyon meg lepusztul. Ha ezt így folytatja Kovács, bukása után egy lepusztult kerületet fog maga mögött hagyni – fogalmazott a kormánypárti politikus. Hozzátette: Kovácsnál nehéz eldönteni, hogy szövegértési vagy igazmondási problémái vannak-e.

– Az önkormányzati választás utáni átadás-átvételi jegyzőkönyvben is rögzítették, hogy a korábbi vezetés komplett javaslatcsomagot adott át Kovácsnak az értékesíthető ingatlanokról, amiből bőségesen teljesíthette volna az idei tervét – idézte fel Fonti Krisztina. Kiemelte,

ahány értékbecslő, annyi érték, az ingatlan tényleges értékét végső soron a piac határozza meg.

– Egy ingatlan annyit ér, amennyiért el lehet adni. Az értékbecslőt (éppen a Kovács által is használt formában) versenyeztetéssel választottuk ki, a legolcsóbb vállalási ár alapján – mondta. A politikus szerint azonban kérdés, hogy jogszerűen jár-e el Kovács, amikor ugyanarra a feladatra két szerződést is köt, ugyanazért a munkáért kétszer is fizet.