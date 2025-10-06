Lassan gyűlnek az adományok a Városmajor rendbetételére

Megrekedt az adománygyűjtés a Városmajor park felújítására. A kalapozást a XII. kerületi önkormányzat kezdte el, nem meglepő: a hegyvidéki kerület is harmadrészt tulajdonosa a fővárosi területnek. A főváros tájékoztatása szerint a Városmajor park felújítására

a Fővárosi Önkormányzat 36 millió forinttal járult hozzá, a XII. kerület és a II. kerület is húsz-húszmillió forintot tett bele a közös kalapba.

A legnagyobb vállalkozói adományt Tiborcz István cége, a BDPST Group utalta a Városmajor Fejlesztési Alapba. Az összeggel pedig a főváros cége a Budapesti Közművek (BKM) rendelkezik majd.

Városmajor (Fotó: Fürjes Balázs/Facebook)

– A két kerülettel intenzíven egyeztetünk és tervezzük a parkon belüli átalakításokat, amelyet a Főkert tervezési osztálya a háromoldalú egyeztetések eredményeként formál műszaki tervekké – tájékoztatta szűkszavúan lapunkat a fővárosi önkormányzat. Egy tervet említettek, ami

a közösségi költségvetés nyertes ötleteként valósul majd meg, Esőkert nyertes projekt címen.

– A nagy esőzések alkalmával a park az egyes területeken nem képes elvezetni a felesleges vizet, ezért az eddigi fejlesztési összegek mellett további 120 millió forintot biztosít a Főváros a park részleges megújításához. A vízelvezetési probléma megoldásával lehetőség nyílik a park használhatóságának növelésére – hangsúlyozták. Korábban a Magyar Nemzet megírta: a fővárosi ötletbörze egymilliárd forintos kerete javarészt városüzemeltetési kiadásokra megy el, nem pedig valódi hangulatjavító ötletekre. Korábban közösségi költségvetésből valósult meg a Rákóczi úti zebra, a védett kerékpársávok és közvécék is.

Fonti Krisztina, a XII. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője korábban megjegyezte:

annak a fővárosnak a cégéhez kerül az adomány, amelynek nincs pénze a Városmajorra, de volt pénze a Rákosrendező megvásárlására; ahol százmilliós prémiumok repkedtek százmilliós jutalmak után, és százmilliókért 45 magánhasználatú prémium autót bérelnek.

A Hegyvidéki Önkormányzattól korábban megtudtuk: kisebb adományokból a kerület polgáraitól már 1,2 millió forint érkezett be. Hozzátették, hogy a vállalati adományozókkal folyamatosan zajlik az egyeztetés, az eddigi nyilatkozatokban tett vállalások alapján a projektre az idei évi ütemben 100-150 millió forint fog beérkezni.