Nemzeti jelentőségű projekt Baranya szívében

Rendkívüli sikernek tartja a kormány döntését Cziráki Attila, a jelenlegi szívcentrum intézetigazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 10. 17:22
A magyar kormány egyedi döntéssel kétmilliárd forint támogatást biztosít az új pécsi szív- és érgyógyászati centrum részletes kiviteli terveinek elkészítéséhez – közölte Facebook-oldalán Cziráki Attila, a Fidesz–KDNP pécsi önkormányzati képviselője, a jelenlegi szívcentrum intézetigazgatója pénteken.

Pécs, 2023. június 30. A pécsi Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont épülete 2023. június 30-án. A létesítményt a közelmúltban adták át, valamint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának megújult épületét. A beruházás 2,8 milliárd forintból, azon belül 2,2 milliárd forint európai uniós és 600 millió forint kormányzati támogatásból valósult meg. MTI/Ruprech Judit
A kormány kétmilliárd forinttal támogatja az új pécsi szívcentrum terveinek elkészítését (Fotó: Ruprech Judit / MTI Fotószerkesztőség)

Cziráki Attila azt írta, hogy a támogatás odaítélése „rendkívüli siker”, a döntés pedig „a projekt komolyságát, és annak nemzeti jelentőségét” is mutatja.

A bejegyzéséhez csatolta a kormány csütörtökön megjelent határozatát, amely szerint a kabinet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Klinikai Központ Regionális Komprehenzív Cerebro-, Kardio- és Perifériás Vaszkuláris Központ előkészítése és megvalósítása érdekében az egyetem számára kétmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít azonnali hatállyal az idei költségvetés terhére.

Borítókép: Cziráki Attila, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Szívgyógyászati Klinikájának igazgatója (Fotó: MTI/Varga György)


