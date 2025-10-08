Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Pécsi Tudományegyetemmesterséges intelligenciaprogramtüdőbetegség

Magyar fejlesztésű MI-modell segítheti a tüdőbetegek gyógyítását

A krónikus obstruktív tüdőbetegség világszerte az egyik leggyakoribb és legnagyobb terhet jelentő krónikus légzőszervi betegség. Kezelésének egyik kulcsa a gyors állapotromlás megelőzése.

A krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő betegek hirtelen kezdődő állapotromlásait előre jelző, mesterséges intelligencián (MI) alapuló modellt fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szakemberei egy nemzetközi kutatási programban.

A COPD világszerte az egyik leggyakoribb és legnagyobb terhet jelentő krónikus légzőszervi betegség, amely a negyven év feletti lakosság mintegy tíz százalékát érinti. Kezelésének egyik kulcsa a betegség jellemezte gyors állapotromlás megelőzése.

Az egyetem gyógyszerésztudományi és az egészségtudományi kara kutatóközpontjának vezetésével zajló, hároméves programban fejlesztett MI-modell lehetővé teszi majd a COPD-s betegek állapotromlásának korai felismerését és megelőzését a mindennapi orvosi gyakorlatban, ezáltal támogatva a korai beavatkozást és a súlyos szövődmények elkerülését.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal HU-RIZONT programjának 390 millió forintos támogatásával zajló kutatás eredményeként fejlesztett MI-modell klinikai és környezeti adatok együttes elemzésével támogatja majd az orvosokat a magas kockázatú betegek korai azonosításában. Az MI-modell lehetőséget teremt arra, hogy a kezelés megelőző szemléletűvé váljon.

A PTE szakmai irányítása mellett zajló projektben a holland Groningeni Egyetemi Orvosi Központ és a lengyel Łódzi Orvosi Egyetem kutatói vesznek részt a magyar szakembereken kívül.


