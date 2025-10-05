Ingyenesen letölthető a mesterséges intelligencia ICDL képzés tananyaga

A mesterséges intelligencia-modul tananyagát az érdeklődők ingyenesen letölthetik a Neumann Társaság honlapjáról, így akkor is elsajátíthatják annak ismereteit, ha egyébként nem vesznek részt az ICDL-képzésben, csak érdeklődnek e terület iránt.

Akár idősebb, sokszor óvatlanabb felhasználóknak is oda lehet adni az MI-tananyagot, hogy képbe kerüljenek a legmodernebb technológiákkal.

Tananyag nem csak MI-guruknak

A ICDL képzés MI ismeretanyaga alapvetően két részből áll: egy alapos elméleti áttekintésből és egy példafeladatokat bemutató gyakorlati egységből. Ismeretanyaga a nemzetközi AI Syllabus szövegén alapul, melyet Dr. Szabó Zoltán kutató, a HUN-REN SZTAKI, AI EDIH Hungary projekt tudományos munkatársa adaptált a hazai viszonyokhoz. A tananyag szakmai lektora Dr. Gulyás László, az ELTE Mesterséges Intelligencia Tanszékének docense, a Neumann Társaság Mesterséges Intelligencia Szakosztályának elnöke.

A tananyag elméleti áttekintésében szerepel a mesterséges intelligencia fogalma, fejlődésének története, mindennapi használata, leggyakoribb alkalmazási területei, az etikus és transzparens MI-használat és az AI Act, azaz az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló jogszabálya is. Jelentős hányadát olyan gyakorlati ismeretek teszik ki, mint például a különböző MI-eszközök promptolása vagy tanítása.

Felvételi pluszpontok miatt is népszerű az ICDL

Mivel Magyarországon már tizenegy felsőoktatási intézmény felvételi eljárásában pluszpontot jelent az ICDL-jogosítvány megléte, és egyre több intézményben vezetnek be „MI-érzékenyítést” az elsőévesek számára, a Neumann Társaság arra számít, hogy az új MI-modul népszerű lesz a hazai vizsgázók körében.

Az elmúlt három évben csaknem 18 ezren regisztráltak a hazai ICDL képzési rendszerbe, és több mint 25 ezer vizsgát teljesítettek sikeresen a kötelező besorolású két modulból, a számítástechnikai, illetve az online alapismeretekből. Életkor szerinti megoszlásuk alapján egyértelműen a diákok emelkednek ki az ICDL-vizsgázók körében: a 14 év alattiak mintegy 6500 sikeres vizsgát teljesítettek az elmúlt három évben, a 15-20 év közöttiek pedig 22 ezret valamely modulból. A fiatal felnőttek, a középkorúak és az 50 év felettiek együttesen is csak a vizsgázók 8,5 százalékát tették ki, holott a digitális készségek fejlesztése ezekben a korosztályokban is szükséges lenne.