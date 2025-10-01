Hidvéghi Balázs: Tiltakozzunk az adóemelés ellen! + videó

– Mától indul a nemzeti konzultációs ívek postázása. Arra kérünk mindenkit, tiltakozzunk az adóemelés ellen – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a borítékban mindenki kézhez kapja a kormányfő levelét is.

A kérdőívet Orbán Viktor miniszterelnök levele kíséri

– közölte.

Hidvéghi Balázs bemutatta a kérdőívet, kiemelve, hogy öt fontos kérdésben várják a magyar emberek véleményét.

Brüsszel ugyanis háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra. A Brüsszelt kiszolgáló ellenzék pedig már el is kezdte az előkészületeket

– figyelmezttetett a Magyar Péter vezette Tisza Párt terveire.