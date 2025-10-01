Magyar PéterTisza Pártnemzeti konzultációHidvéghi Balázsadóemelés

Hidvéghi Balázs: Tiltakozzunk az adóemelés ellen! + videó

Október elsejétől elindult a nemzeti konzultációs kérdőívek postázása. A kérdőívet október folyamán mindenki megkapja, és november 30-ig lehet visszaküldeni – hívta fel a figyelmet videóüzenetében Hidvégh Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára mindenkit arra buzdított, vegyen részt, ezzel titlakozva a Brüsszel utasításainak behódoló ellenzék által tervezett adóemelések ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 01. 14:45
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI
– Mától indul a nemzeti konzultációs ívek postázása. Arra kérünk mindenkit, tiltakozzunk az adóemelés ellen – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs. 

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a borítékban mindenki kézhez kapja a kormányfő levelét is. 

A kérdőívet Orbán Viktor miniszterelnök levele kíséri

– közölte. 

Hidvéghi Balázs bemutatta a kérdőívet, kiemelve, hogy öt fontos kérdésben várják a magyar emberek véleményét. 

Brüsszel ugyanis háborús döntéseket hoz, a háború és Ukrajna finanszírozásához pedig adóemeléseket akar rákényszeríteni a tagállamokra. A Brüsszelt kiszolgáló ellenzék pedig már el is kezdte az előkészületeket

 – figyelmezttetett a Magyar Péter vezette Tisza Párt terveire. 

Az államtitkár tételesen felsorolta, mire készülnek: 

  • a személyi jövedelemadót 15 százalékról 22–33 százalékra, 
  • a társasági adót 9-ről 25 százalékra emelnék, 
  • veszélybe kerülnének a családi adókedvezmények is. 

Mindezek a magyar csaádokat és a vállalkozásokat is hátrányosan érintenék – mondta. 

Hidvéghi Balázs emlékeztetett: a magyar kormány következetesen nemet mond Brüsszel megrendeléseire. 

„Mi a rezsicsökkentés és az adócsökkentés politikáját folytatjuk, és meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait”

 – szögezte le, majd részletesen ismertette a nemzeti konzultáció öt pontját

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

