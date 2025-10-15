Rendkívüli

Olimpiai bajnok és Széchenyi István leszármazottja is csatlakozott a „Gazdák” Digitális Polgári Körhöz

Megalakult a „Gazdák” Digitális Polgári Kör, amely célul tűzte ki a magyar gazdák online összefogását és az agrárium értékeinek képviseletét. Csatlakozott többek között Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó valamint Széchenyi István leszármazottja is.

2025. 10. 15.
Megalakult a „Gazdák” Digitális Polgári Kör – jelentette be közösségi oldalán Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. A kezdeményezés célja, hogy a digitális térben is összefogja a magyar gazdákat és mindazokat, akik hisznek a hazai agrárium erejében.

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke

„Itt az ideje, hogy online is együtt képviseljük a magyar föld, a munka és a hagyomány értékeit” – fogalmazott Mohácsy, aki szerint 

a Tisza Párt Brüsszel bábjaként az agrártámogatások csökkentésén dolgozik, miközben a Fidelitas a magyar gazdák megbecsüléséért áll ki.

„Mi nem lebecsüljük, hanem megbecsüljük a gazdákat” – tette hozzá.

A körhöz több ismert személyiség is csatlakozott, köztük 

Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, valamint Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány megbízott elnöke, Széchenyi István bátyjának, Széchenyi Pálnak a leszármazottja.

Mikófalva, 2025. szeptember 3. Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a kampány arca a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Tények ízekre szedve elnevezésű országos kampányát és a település határában fekvő Remény Farmot bemutató sajtóeseményen a Heves vármegyei Mikófalván 2025. szeptember 3-án. A kampány a hús, a tejtermékek és a tojás egészséges táplálkozásban betöltött szerepét, valamint a felelős állattartás fenntartható gyakorlatait helyezi középpontba, miközben rávilágít a magyar mezőgazdaság társadalmi és gazdasági jelentőségére. MTI/Komka Péter
Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Fotó: Komka Péter / MTI

Rajtuk kívül ismert politikusok nevei is feltűnnek a kezdeményezésben, köztük Nagy István agrárminiszteré, Dömötör Csaba európai parlamenti képviselőé és Palkovics László kormánybiztosé.

