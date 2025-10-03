  • Magyar Nemzet
  „Olyan vagánynak éreztem magam" – mondta a fiatalember, aki csőre töltött pisztollyal vette elő a legrosszabb énjét a plázában
„Olyan vagánynak éreztem magam” – mondta a fiatalember, aki csőre töltött pisztollyal vette elő a legrosszabb énjét a plázában

Lehet, hogy a többiek annyira nem örültek.

Forrás: Police2025. 10. 03. 13:02
illusztráció Forrás: Police
Többen felfigyeltek egy férfira egy X. kerületi bevásárlóközpontban csütörtökön, aki egy fegyvert tartott magánál, azt többször, látványosan elővette és hadonászott is vele – írja a rendőrségi portál. 

A biztonsági szolgálat munkatársa egy szolgálaton kívüli rendőrnővel folyamatosan szemmel tartotta a férfit, aki időközben elhagyta a plázát. A rendőrnő szólt a bevásárlóközpontnál szolgálatot teljesítő járőr kollégáinak, majd a kőbányai egyenruhások perceken belül elfogták a 46 éves B. Dávidot. Kiderült, hogy a nála lévő pisztoly egy gáz-riasztó fegyver, amely be volt tárazva, és csőre is töltötte.

B. Dávidot a X. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Tettére egyértelmű magyarázatot nem tudott adni, azt azonban elmondta, hogy konkrét célja nem volt a fegyverrel, csupán „olyan vagánynak érezte magát”.


