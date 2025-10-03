„Olyan vagánynak éreztem magam” – mondta a fiatalember, aki csőre töltött pisztollyal vette elő a legrosszabb énjét a plázában

A biztonsági szolgálat munkatársa egy szolgálaton kívüli rendőrnővel folyamatosan szemmel tartotta a férfit, aki időközben elhagyta a plázát. A rendőrnő szólt a bevásárlóközpontnál szolgálatot teljesítő járőr kollégáinak, majd a kőbányai egyenruhások perceken belül elfogták a 46 éves B. Dávidot. Kiderült, hogy a nála lévő pisztoly egy gáz-riasztó fegyver, amely be volt tárazva, és csőre is töltötte.